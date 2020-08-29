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    中國山西飯店坍塌 至少2人死亡

    中國山西省1家2層樓飯店今早發生坍塌意外。（擷取自央視新聞微博）

    中國山西省1家2層樓飯店今早發生坍塌意外。（擷取自央視新聞微博）

    2020-08-29 15:20:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山西省1家飯店今（29日）上午發生坍塌意外，造成至少2人死亡，截至今日中午仍有約10人被埋，現場仍在持續搜救中。

    綜合中國媒體報導，山西省臨汾市襄汾縣1家2層樓飯店，今上午9時許發生坍塌意外，截至今日中午12時已救出23人，其中2人死亡。據了解，現場約有10人仍被埋在坍塌的建築下，詳細人數及名單有待確認。

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