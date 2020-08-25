人民不買單！外媒曝習李勘災表演「不及格原因」

中國國家主席習近平一身光鮮視察洪水退去後陽光明媚的安徽災區。（圖擷取自網絡）

2020-08-25 14:37:44

〔即時新聞／綜合報導〕今年梅雨季暴雨成災，中國南方受洪災重創，中國國家主席習近平、國務院總理李克強至災區視察的新聞屢引爭議，中國國內更是出現不滿聲浪。外媒引述專家說法，分析習李2人本次「勘災政治學」表演的慘敗之處。

李克強20日視察四川重慶，其踩膠鞋踏泥濘的親民造型與衣著光鮮的習近平成鮮明對比，再加上李克強重慶行僅獲國務院旗下中國政府網報導，三大官媒對此隻字未提，再再引起各界熱論，更有外媒認為，此乃李在黨內鬥爭落敗並遭邊緣化的重要象徵。

請繼續往下閱讀...

對此，美國《自由亞洲電台》引述曾於中國官媒工作、《香港商報》前助理總編輯龍鎮洋的說法指出，每當災難發生後，政治人物到最前線實施「勘災表演」有其必要性，而他認為，李克強這次的辛苦演出大大不如前總理溫家寶，「是李先天不良、後天又失調」。

龍鎮洋進一步指出，李克強「後天失調」的原因之一正是習近平，他說，習面對各種災害很不情願去前線，且常遲遲不去，這讓李克強陷入兩難處境，他雖理應前往一線作政治秀，但習只要沒去，他就不能越雷池一步。

龍鎮洋認為，習李在「勘災政治學」上的配合是不及格的，甚至加重中國災民的悲慘處境。

他舉例指出，胡錦濤、溫家寶在2008年四川汶川地震配合良好，溫家寶當時第一時間趕赴災區，且手中握有調度實權，實際上起到救災及安撫人心的作用，但習李高高在上的態度卻讓表演破功，而在習近平掌權下，李克強就算到了現場也恐無能力調集、分配資源，這讓救災的協調性反受到負面影響，「在這場失敗的戲碼之下，吃苦的終究是老百姓」。

中國國務院總理李克強足踏泥濘視察四川重慶災情。（圖擷取自網絡）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法