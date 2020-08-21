勘災對比！習近平晴天巡安徽 李克強踏泥進重慶

2020-08-22 00:53:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平近日現身鏡頭前，被指神秘北戴河會議終告結束，習近平18日趕往安徽視察洪災，但當地不但洪水已退，且還被抓包找女公安假扮民眾與他互動，總理李克強則是接在習近平之後深入重慶災區視察，還受到民間媒體熱烈報導。

《自由亞洲電台》等媒體報導，習近平18日前往安徽視察洪災，但當地洪水早已退去，習近平除了挨轟「馬後炮」，地方官員還弄巧成拙，讓女公安假扮基層民眾與習互動，結果被中國網友抓包，加上官方媒體大幅報導習近平「出巡」，引發中國網民不滿；而李克強前往重災區重慶視察雖未獲得《央視》、《新華社》、《人民日報》等官媒報導，但民間媒體瘋狂轉發相關圖文影音。

長江重慶段寸灘水情站20日水位達到191.62公尺，創下1905年清帝國時期有紀錄以來的最高水位，李克強同天前往涪江上游的潼南區雙壩村視察災情，親自穿著雨鞋在泥濘中視察民房狀況，走進街道慰問當地災民，自掏腰包振興當地商家經濟，甚至在涉水查看農作物時還對災民說，「這玉米芯子，裡面都爛掉了，玉米沒辦法再收了......只要人員不傷亡，那就留得青山了。」表面功夫與習近平形成強烈對比。

北京文史學者宋文翔指出，官方處理李克強前往重慶勘災的方式實屬罕見，且李克強的風格和習近平迥然不同，兩人照片給人的觀感有明顯反差，「應該有人確定自己需要做一些事情。」而李克強上過大學、有在基層的經歷，背景上與習還是有很大區別，「他們兩個走的肯定是兩條路。」

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