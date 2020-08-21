為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    慘況曝光！五江水流狂灌重慶 水位191.62米創紀錄

    2020-08-21 00:57:43
    5江匯集而成的洪水灌入重慶，當地成為水鄉澤國。（法新社）

    5江匯集而成的洪水灌入重慶，當地成為水鄉澤國。（法新社）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江上游的四川省持續強降水，長江支流的岷江、沱江，以及嘉陵江、涪江不斷出現各式暴雨，岷江、沱江、涪江的水分別注入長江，嘉陵江，兩江又於重慶匯流，還相繼發生洪水，因此導致大災難，當地20日水位達191.62米，為該站1939年建站以來最高水位，打破1981年洪水191.41米的水位紀錄。

    中國官媒實際報導重慶洪災慘況。（圖取自中國央視）

    中國官媒實際報導重慶洪災慘況。（圖取自中國央視）

    根據中國官媒《中新社》報導，長江流域8月11日以來相繼發生洪水，嘉陵江出現2020年第1號、2號洪水，長江則是發生2020年第4號、5號洪水，重慶市水利局指出，長江流域的寸灘站、朱沱站、朝天門站、菜園壩站，以及嘉陵江東津沱站、磁器口站、北碚站都超過警戒水位，有些水情站甚至超過保證水位。

    中國官員認為，重慶洪災是因5條江水的水流量全數灌入所導致。（圖取自微博）

    中國官員認為，重慶洪災是因5條江水的水流量全數灌入所導致。（圖取自微博）

    據了解，一旦達到中國官方定義的保證水位，重大險情可能隨時發生，重慶市應急管理局防汛抗旱官員王世平對於重慶洪災指出，當地雖然沒有大雨，但相鄰的四川大雨不斷，四川11日起發布Ⅳ級防汛應急響應後，8天內就調升至最高級別的I級防汛應急響應，足見雨勢之大引發的問題相當嚴重。

    中國官方初步統計，重慶受災情形嚴重。（圖取自微博）

    中國官方初步統計，重慶受災情形嚴重。（圖取自微博）

    此外，王世平說，長江支流的岷江、沱江、嘉陵江、涪江持續發生暴雨、大暴雨，局部特大暴雨等各種雨勢，岷江、沱江、涪江都已經出現歷史性洪峰流量，長江、嘉陵江兩場洪水「前後疊加」，導致寸灘水情站水位快速上漲。

    重慶城市中心多處道路嚴重淹水。（圖取自微博）

    重慶城市中心多處道路嚴重淹水。（圖取自微博）

    王世平提到，重慶發生洪災是因該地有多條河流匯集，中心城區楚瑜長江、嘉陵江交匯處，也是三峽水壩尾部地區，「長江流域上游岷江、沱江匯入長江後由西南向東北橫貫重慶中心城區，嘉陵江流域上游涪江、渠江於重慶合川匯入嘉陵江後，從北向南在重慶朝天門與長江匯合。」

    目前在重慶發生的洪災是由嘉陵江2號洪水和長江5號洪水疊加所造成的影響，中國官方初步統計顯示，洪災已經在重慶地區造成12萬多人受災，當局已經緊急安置6萬多人，重慶中心城區的長江、嘉陵江水位仍在上漲當中，當地地勢低窪的公園、市場、商店、道路全被淹沒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雙洪合流來襲！ 重慶水位破紀錄 逾2萬店家滅頂、26萬人受災
    2020-08-20 10:16

    雙洪合流來襲！ 重慶水位破紀錄 逾2萬店家滅頂、26萬人受災
    中國防洪進入「南北雙線作戰」！逾60條河湖超越警戒水位
    2020-08-20 08:09

    中國防洪進入「南北雙線作戰」！逾60條河湖超越警戒水位
    名醫江坤俊的癌症營養品挑選心法！

    名醫江坤俊的癌症營養品挑選心法！
    重慶災情慘重！低窪店家遭淹 洪水直接湧入飯店大廳
    2020-08-19 21:54

    重慶災情慘重！低窪店家遭淹 洪水直接湧入飯店大廳
    長江上游支流現「百年一遇」洪水 四川史上首發最高級別警報
    2020-08-18 11:25

    長江上游支流現「百年一遇」洪水 四川史上首發最高級別警報
    伊甸攜手滙豐挺象圈社區 滙聚愛心十年有成

    伊甸攜手滙豐挺象圈社區 滙聚愛心十年有成
    樂不思蜀？！暴雨淹水 四川大媽照樣打麻將
    2020-08-13 19:01

    樂不思蜀？！暴雨淹水 四川大媽照樣打麻將
    中國「五警齊發」！長江流域暴雨災情畫面曝光 三峽大壩慘了
    2020-08-13 05:57

    中國「五警齊發」！長江流域暴雨災情畫面曝光 三峽大壩慘了
    國際今日熱門
    2020-08-20 06:24

    課程加警語、作業匿名 港國安法影響擴及美哈佛等名校

    2020-08-20 02:03

    中國軍力增強 美日防相擬在關島研商對策

    2020-08-20 02:43

    西班牙新增3715起武漢肺炎病例 再創解封後紀錄

    2020-08-20 02:59

    尚比亞副總統確診武漢肺炎 病況穩定

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播