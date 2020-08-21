慘況曝光！五江水流狂灌重慶 水位191.62米創紀錄

2020-08-21 00:57:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江上游的四川省持續強降水，長江支流的岷江、沱江，以及嘉陵江、涪江不斷出現各式暴雨，岷江、沱江、涪江的水分別注入長江，嘉陵江，兩江又於重慶匯流，還相繼發生洪水，因此導致大災難，當地20日水位達191.62米，為該站1939年建站以來最高水位，打破1981年洪水191.41米的水位紀錄。

根據中國官媒《中新社》報導，長江流域8月11日以來相繼發生洪水，嘉陵江出現2020年第1號、2號洪水，長江則是發生2020年第4號、5號洪水，重慶市水利局指出，長江流域的寸灘站、朱沱站、朝天門站、菜園壩站，以及嘉陵江東津沱站、磁器口站、北碚站都超過警戒水位，有些水情站甚至超過保證水位。

據了解，一旦達到中國官方定義的保證水位，重大險情可能隨時發生，重慶市應急管理局防汛抗旱官員王世平對於重慶洪災指出，當地雖然沒有大雨，但相鄰的四川大雨不斷，四川11日起發布Ⅳ級防汛應急響應後，8天內就調升至最高級別的I級防汛應急響應，足見雨勢之大引發的問題相當嚴重。

此外，王世平說，長江支流的岷江、沱江、嘉陵江、涪江持續發生暴雨、大暴雨，局部特大暴雨等各種雨勢，岷江、沱江、涪江都已經出現歷史性洪峰流量，長江、嘉陵江兩場洪水「前後疊加」，導致寸灘水情站水位快速上漲。

王世平提到，重慶發生洪災是因該地有多條河流匯集，中心城區楚瑜長江、嘉陵江交匯處，也是三峽水壩尾部地區，「長江流域上游岷江、沱江匯入長江後由西南向東北橫貫重慶中心城區，嘉陵江流域上游涪江、渠江於重慶合川匯入嘉陵江後，從北向南在重慶朝天門與長江匯合。」

目前在重慶發生的洪災是由嘉陵江2號洪水和長江5號洪水疊加所造成的影響，中國官方初步統計顯示，洪災已經在重慶地區造成12萬多人受災，當局已經緊急安置6萬多人，重慶中心城區的長江、嘉陵江水位仍在上漲當中，當地地勢低窪的公園、市場、商店、道路全被淹沒。

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