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    中國「五警齊發」！長江流域暴雨災情畫面曝光 三峽大壩慘了

    三峽大壩上月讓3波洪水通過，造成下游嚴重災情。（法新社）

    三峽大壩上月讓3波洪水通過，造成下游嚴重災情。（法新社）

    2020-08-13 00:47:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域上中游適逢連日暴雨侵襲，除了造成四川盆地慘烈災情不斷傳出，中方也監測到長江水位再度高漲，中國國家防總、該國應急管理部、http://www.nmc.cn/共發出5道警報，中國網友擔心，恐怕又會有洪水通過三峽大壩直沖下游地區。

    中國持續發生強對流天氣，中國中央氣象台與水利部、自然資源部針對12日晚間8點至13日晚間8點，分別發布暴雨預警、紅色山洪災害氣象預警、地質災害氣象風險預警，當局指出，內蒙古、東北、華北、西北、雲南、華南等地有大雨發生機率、北京、陝西、有大暴雨可能、四川盆地則恐出現特大暴雨。

    從中國微博媒體出現的各種影片顯見，位於長江上中游的四川地區，已經出現相當慘烈的災情，無情洪水掏空路基、沖毀房舍當地民眾的汽車更是在水面上漂浮九寨溝1輛觀光巴士11日上午7時因強降雨天氣遇上山崩落石，造成1死6傷四川雅安更因暴雨不斷，發生6死5失聯的慘劇

    中國長江水文網顯示，長江上中游水位又再度高漲，寸灘、武隆、宜昌、沙市等地水位全面超過警戒水位，中國三峽大壩7月先後承受了3波洪水，外界認為，如今暴雨再度降臨，洪水沖向下游的慘況可能又要重演，中方目前已經出動救災隊伍前往各災區進行搶救。

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