北戴河會議落敗？ 習近平總露面安徽視察洪災被轟「馬後砲」

中共總書記習近平終露面，18日赴安徽視察，洪水已退。（圖擷取自網路）

2020-08-19 07:52:11

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導層相繼亮相在鏡頭前，被指神秘的北戴河會議終告結束，長達逾2週的北戴河會中，傳出各派系強烈爭吵，且從當中及事後的各項傳言分析，觀察員陳破空認為，中共總書記習近平已經落敗，不過，也有海外媒體認為，習近平依舊牢牢掌控軍權。

總合媒體報導，習近平昨天現身安徽視察淮河洪災，這是習近平在消失鏡頭前17天之後，首次露面，也是繼國務院總理李克強等人在17日露面後，中共領導層全部再次現身鏡頭前，再告北戴河會議結束了。

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不過習近平視察安徽卻被海外評論者轟是「作秀」、馬後砲，因為中國目前最危急的洪災區是長江上游的四川，已經面臨到四川有史以來最危急的洪災水患，且過去一個多月，已被洪水淹掉多個城鎮，千年古鎮泡在水中，數十萬人無家可歸，家園盡毀，而安徵之前一樣是受洪患之苦，四個城鎮被淹掉，也是數十萬人家園被毀，而習近平到達安徽時，洪水已退，風和日麗。

今年北戴河會議「戰果」如何？陳破空在網評 中認為習近平「落敗」，觀察點包括中官媒對習近平的稱呼已一致稱為「總書記」，顯示中共又回到「集體領導」的模式，不再尊習於一尊，且中共可能採取「軟著陸」方式讓習近平逐步退出；且會議進行中各項傳聞曝光，包括親屬海外私產、反習派圍攻習近平、接班人問題等…。

但是，《看中國》報導，也有部分觀點認為，習近平仍牢牢掌控黨政軍大權，黨內即使部份人有所不滿，也難動搖其權力地位。

不過，觀察員都一致認為，目前尚難測今年北戴河會議各派爭吵的結果，會議詳情及結果，將在未來半年的時間，陸續曝光，而今年下半的中共五中會則是最大重點。

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