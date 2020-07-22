勘災跌倒影片瘋傳！傳中共下令官媒封殺李克強

2020-07-23 00:50:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院總理李克強自今年人大會議後，被外界認為言論與領導人習近平屢次不同調，疑在「說實話」，中國微博近期瘋傳李克強勘災跌倒在泥濘中的影片，也傳出中國中央下令官媒封殺李克強。

中國6月以來暴雨、洪災不斷，長江流域與南方各省受災嚴重、民不聊生，中國政府本月初釋出李克強至貴州視察災區貧戶的照片；而中國網友則瘋傳1段李克強勘災影片，只見李克強走在滿地泥濘中，不慎當場摔倒，嚇得旁邊的隨從連忙將他扶起，而李克強也當場用旁邊的泥水清潔手掌。

經查，中國微博流傳的這段影片，是李克強在2014年8月4日，至雲南地震震央龍頭山鎮勘察災情時不慎滑倒，與這次洪災無關，不少中國網友則納悶，近期有許多關於李克強勘災的消息，但除了零星政府釋出的消息或地方報導之外，均不見中國各大官媒有相關消息。

自稱就任職於中國外交部的美國華人學者韓連潮在推特指出，有收到來自中國微信轉發的消息，1名用戶寫道：「兒子在中央電視台，他們已接到通知，不許再宣傳李克強。特別是記者的講話。」還有訊息指出：「各地黨媒已接到上面正式新聞提示，不宣傳李中堂了，少數反應慢或審稿審片不認真的媒體頭頭已挨批。」內容均顯示中國官媒聯合封殺李克強。

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韓連潮推特原文

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