再槓習近平？ 李克強命縮減支出「過緊日子」

中國國家主席習近平（圖左）與國務院總理李克強（圖右）內鬥傳聞不斷。（法新社）

2020-07-27 18:49:12

〔即時新聞／綜合報導〕中共高層內鬥傳聞不止，國務院總理李克強日前一番「做什麼事一定要量力而行」，被認為是狠狠打臉國家主席習近平的「中國夢」，沒想到傳出李克強23日於廉政工作會議上又高呼各級政府要「堅決做到過緊日子」，被外界解讀，面臨中美貿易、疫情和洪水等棘手問題，中國財政似乎已捉襟見肘。

李克強高呼中國各級政府要過「緊日子」的言論已非首次，他曾於5月22日提出，一般性支出要堅決壓減，並且嚴禁新建樓堂館所、嚴禁鋪張浪費，並命各級政府必須真正過緊日子，中共中央政府要帶頭，中央本級支出安排負成長，其中非急需非剛性支出壓減50%以上。

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而據中國《人民日報》報導，李克強在23日的國務院第三次廉政工作會議上，提出要節省開支。他表示，要正風肅紀，加強資金使用監督，切實提高紓困政策落實的精准性、時效性；各地區和有關部門要嚴格執行特殊轉移支付機制，使新增財政資金「一竿子插到底」、迅速落地見效。

李克強還強調，「這是場改革，既對利益格局進行重大調整，也可以防止跑冒滴漏、減少腐敗風險」；他再次高喊，各級政府要堅決做到過「緊日子」，節用裕民、儉以養德，把錢用在刀刃上，全力支持保就業、保民生、保市場主體。

據《大紀元》報導，對此，雪梨科技大學的中國問題專家馮崇義表示，其實習李間的矛盾，從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後就已公開化了，雙方一有解釋會議，就「互相我一拳你一腳，互相不買賬」。

馮崇義表示，按照中共體制內分工，具體經濟事務應該是總理的工作範圍，由總理來具體操作，但目前金融問題都是由副總理劉鶴所管，具體工作訂的工業指標及一些指標的編製，是由副總理胡春華還有其他人來分攤，李克強完全被邊緣化。

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