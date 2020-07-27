為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    再槓習近平？ 李克強命縮減支出「過緊日子」

    中國國家主席習近平（圖左）與國務院總理李克強（圖右）內鬥傳聞不斷。（法新社）

    中國國家主席習近平（圖左）與國務院總理李克強（圖右）內鬥傳聞不斷。（法新社）

    2020-07-27 18:49:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中共高層內鬥傳聞不止，國務院總理李克強日前一番「做什麼事一定要量力而行」，被認為是狠狠打臉國家主席習近平的「中國夢」，沒想到傳出李克強23日於廉政工作會議上又高呼各級政府要「堅決做到過緊日子」，被外界解讀，面臨中美貿易、疫情和洪水等棘手問題，中國財政似乎已捉襟見肘。

    李克強高呼中國各級政府要過「緊日子」的言論已非首次，他曾於5月22日提出，一般性支出要堅決壓減，並且嚴禁新建樓堂館所、嚴禁鋪張浪費，並命各級政府必須真正過緊日子，中共中央政府要帶頭，中央本級支出安排負成長，其中非急需非剛性支出壓減50%以上。

    而據中國《人民日報》報導，李克強在23日的國務院第三次廉政工作會議上，提出要節省開支。他表示，要正風肅紀，加強資金使用監督，切實提高紓困政策落實的精准性、時效性；各地區和有關部門要嚴格執行特殊轉移支付機制，使新增財政資金「一竿子插到底」、迅速落地見效。

    李克強還強調，「這是場改革，既對利益格局進行重大調整，也可以防止跑冒滴漏、減少腐敗風險」；他再次高喊，各級政府要堅決做到過「緊日子」，節用裕民、儉以養德，把錢用在刀刃上，全力支持保就業、保民生、保市場主體。

    《大紀元》報導，對此，雪梨科技大學的中國問題專家馮崇義表示，其實習李間的矛盾，從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後就已公開化了，雙方一有解釋會議，就「互相我一拳你一腳，互相不買賬」。

    馮崇義表示，按照中共體制內分工，具體經濟事務應該是總理的工作範圍，由總理來具體操作，但目前金融問題都是由副總理劉鶴所管，具體工作訂的工業指標及一些指標的編製，是由副總理胡春華還有其他人來分攤，李克強完全被邊緣化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    駐休士頓總領館遭美國官員破門而入 中國外交部認了
    2020-07-26 06:19

    駐休士頓總領館遭美國官員破門而入 中國外交部認了
    不僅台灣人不支持！ 邱毅微博自爆：統派遭「兩岸攻擊」
    2020-07-25 18:54

    不僅台灣人不支持！ 邱毅微博自爆：統派遭「兩岸攻擊」
    後疫情時代 伊甸籲關注身障就業需求

    後疫情時代 伊甸籲關注身障就業需求
    同事掉進「麵筋攪拌機」 5人搶救也墜入 最後全數身亡
    2020-07-20 19:47

    同事掉進「麵筋攪拌機」 5人搶救也墜入 最後全數身亡
    美批准對台軍售案 中國外交部、國台辦接連跳腳
    2020-07-14 19:30

    美批准對台軍售案 中國外交部、國台辦接連跳腳
    李克強一招KO習近平？中共高層權鬥躍上檯面
    2020-06-07 07:28

    李克強一招KO習近平？中共高層權鬥躍上檯面
    國際今日熱門
    2020-07-26 20:06

    武漢肺炎》美上週連4天逾千病逝 超過150專家呼籲封城

    2020-07-26 23:50

    美軍機進逼上海！離中國領海比台北到台中還近

    2020-07-26 20:15

    選舉主任提問量居冠 黃之鋒：鉅細無遺的政治審查

    2020-07-26 20:23

    法國南特主教座堂遭焚 盧安達志工坦承縱火

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播