駐休士頓總領館遭美國官員破門而入 中國外交部認了

美國日前要求中國72小時內關閉駐休士頓總領事館，限期在當地時間24日下午4時生效不久，一群美國官員強行將總領館的後門打開進入搜查。（法新社）

2020-07-26 00:13:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前要求中國限時內關閉駐休士頓總領事館，期限於當地時間24日下午4時（台北時間25日清晨5時）屆滿後，總領事館關閉、撤離人員，降下中國國旗、卸下中國國徽，沒多久聯邦官員及相關人員破門而入，正式接管該總領事館。對此，中國外交部發言人汪文斌25日晚間證實此消息。

綜合外媒報導，美國21日要求中國關閉駐休士頓領事館，雖然總領事蔡偉先前表示不會按照美方要求關閉，但在限期屆滿前夕，中國駐休士頓總領事館將中國國旗降下，並卸下中國國徽，領事人員並趕緊在限期內將館內清空，用卡車運走，甚至連垃圾桶都帶走，接著鎖上總領館大門。

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與此同時，美國國務院聯邦官員上門檢查領館上鎖的門，還有鎖匠前來開鎖，連續3次破門失敗後，便強行使用電動工具打開後門。對此，中國外交部25日晚間8點27分於官網刊出 ，發言人汪文斌回應駐休士頓總領事館關閉一事的新聞稿。

有媒體詢問「當地時間7月24日下午，美方執法人員強行進入中國駐休斯頓總領館館舍，對此中方有何評論？」汪文斌回應表示，中國駐休斯頓總領館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產。根據《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》，美方不得以任何方式侵犯中國駐休斯頓總領館館舍。

汪文斌強調，對於美方強行進入中國駐休斯頓總領館館舍的行徑，中方表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。「中方將就此作出正當和必要反應」。

中國駐休士頓人員將總領館已經清空。（法新社）

中國駐休士頓總領館降下中國國旗、卸下中國國徽，人員已撤離。（美聯社）

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