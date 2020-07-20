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    同事掉進「麵筋攪拌機」 5人搶救也墜入 最後全數身亡

    中國河南武陟縣近日發生一起麵筋加工廠6條人命事故，當時一名員工掉進攪拌麵筋的巨大原料罐中，附近5名同事見狀趕緊上前搶救，未料卻陸續跟著墜入罐中，消防員趕到現場後將人救出，但最後6人急救無效全部身亡。圖為示意圖。（圖擷取自知乎網站）

    中國河南武陟縣近日發生一起麵筋加工廠6條人命事故，當時一名員工掉進攪拌麵筋的巨大原料罐中，附近5名同事見狀趕緊上前搶救，未料卻陸續跟著墜入罐中，消防員趕到現場後將人救出，但最後6人急救無效全部身亡。圖為示意圖。（圖擷取自知乎網站）

    2020-07-20 19:47:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南武陟縣近日發生一起麵筋加工廠6條人命事故，當時一名員工掉進攪拌麵筋的巨大原料罐中，附近5名同事見狀趕緊上前搶救，未料卻陸續跟著墜入罐中，消防員趕到現場後將人救出，但最後6人急救無效全部身亡。

    綜合中媒報導，武陟縣詹店鎮一家麵筋加工廠的工人，18日工作時不慎掉進了直徑2.8公尺、高也是2.8公尺的巨大原料攪拌罐，一旁5名同事見狀急忙趕過去搶救，沒想到全都跟著掉進去，消防隊到場後趕緊將傷者救起送醫，其中2人當場搶救無效身亡，其餘4人送醫隔日宣告不治，

    對此，武陟縣人民政府表示，目前事件發生細節及6名死者身分仍在調查中。

    不少中國網友看了消息全傻眼，直呼「不會趕緊去切斷電源停機器嗎」、「這種真的太危險了，防護措施必須要重視啊」、「天哪，都不敢想像」，也有人好奇到底是什麼攪拌罐，為何有辦法讓那麼多人一起掉進去，對此有人解答，「就是粉碎機」、「物料罐裡面都有個攪拌槳，運作時候一般都會開加熱以混合原料，運作的時候掉下去很要命的」。

    還有人想起恐怖經歷，「老家有很多粉石場，就是把石頭粉碎做成粉去賣，罐子堵塞了，粉下不去，一個人拿竹竿去通，掉下去了，旁邊兩個人跟著拉，也掉下去了！最後罐子裡全是粉」。

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