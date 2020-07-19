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    暗鬥習近平「中國夢」？李克強：做什麼事一定要量力而行

    中共國家主席習近平（左）與國務院總理李克強（右）。（法新社）

    中共國家主席習近平（左）與國務院總理李克強（右）。（法新社）

    2020-07-19 10:12:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中共高層內鬥傳聞不止，就在中國國家主席習近平力倡「中國夢」，拚命想對外擴張、北京驅趕「低端人口」，偏遇中國近期內憂外患，經濟下行壓力沈重，國務院總理李克強在國務院常務會上特別要求地方政府要提高資金使用效益，不能對一些老舊小區「說拆就拆」，造成財政巨大負擔，造更強調「中國仍然是一個發展中國家，做什麼事一定要盡力而為、量力而行。」

    李克強這一段話刊登在中國國務院網站上，格外引發外界聯想。

    中國財政窘困，中國人大批准地方政府再發債3.75兆人民幣（下同，約15.75兆台幣），以解各地重大建設資金短缺問題，而據統計，截至7月中旬，新增地方政府專項債已發行2.24兆元（約9.408兆台幣）、支出1.9兆元（約7.98兆台幣），使用率已達85%。

    針對財政，李克強在會中特別強調，這筆錢可以依需要調整資金用途，但「決不允許搞形象工程、面子工程。」

    李克強還意有所指的表示「有一些地方，對某些不是老舊小區、也不屬於棚戶區改造的區域，說拆就拆。說是為了城市美化，但從不考慮錢從哪來，造成財政的巨大負擔。」；還強調「中國仍然是一個發展中國家，做什麼事一定要盡力而為、量力而行。」

    李克強指出，今年新增地方政府專項債都要用在「六穩」、「六保」上。

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