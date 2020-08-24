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    才遭川普痛罵 美FDA：批准武肺痊癒患者血漿療法

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在美肆虐，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天發布聲明指出，已緊急批准讓痊癒患者的血漿用於治療。（路透）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在美肆虐，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天發布聲明指出，已緊急批准讓痊癒患者的血漿用於治療。（路透）

    2020-08-24 08:36:21

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在美肆虐，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天發布聲明指出，已緊急批准讓痊癒患者的血漿用於治療，雖然此舉可能對患者有幫助，但因其安全性及有效性尚未經過實證，專家對此仍有不同意見，有些人也警告恐會發生副作用。

    針對武漢肺炎疫情肆虐，美國川普23日發布緊急命令，FDA已對新冠病毒的血漿療法進行緊急授權。他聲稱此舉將挽救無數的生命，並稱「很高興在對抗疫情上做出一個歷史性的宣布」。上週川普才痛批FDA，為了政治目的拒絕批准康復者血漿療法的緊急使用授權。

    據《CNN》報導，有與白宮武漢肺炎疫情特別小組關係密切的消息人士指出，FDA已經審查了更多數據，並稱FDA沒有義務就其決定諮詢機構外的任何人。

    美國食品暨藥物管理局週日也透過聲明指出，批准讓武肺痊癒患者的血漿用於治療，FDA並稱這項療法的已知和潛在益處大於已知和潛在風險，還說已有超過7萬人接受這項治療。不過聲明中也指出，雖然血漿療法有望治療患者，但還不能說是萬無一失，後續仍須透過臨床試驗確認其安全性及有效性。

    據約翰霍普金斯大學最新統計，目前全美已有超過570萬人確診武漢肺炎，並有超過17.6萬人死亡。

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