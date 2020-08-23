武漢肺炎》德萊比錫辦3場室內音樂會 實驗病毒感染途徑

而這場活動也是當地民眾因疫情而禁止大型集會活動後，難得以「研究」為由參加現場音樂會。（法新社）

2020-08-23 23:54:44

〔即時新聞／綜合報導〕為研究在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間重啟演唱會的風險，德國有團隊在一天內舉行三場室內演唱會，來分析的群聚感染的傳染途徑，希望藉此確認恢復舉辦大型活動是否安全；而這場活動也是當地民眾因疫情而禁止大型集會活動後，難得以「研究」為由參加現場音樂會。

綜合外媒報導，德國學府哈勒-威登堡大學（Martin Luther University of Halle-Wittenberg）的研究團隊昨天（8月22日）在德國萊比錫（Leipzig）一連舉辦3場室內演唱會，並邀請德國知名歌手本茲科（Tim Bendzko）擔任演唱會歌手。

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研究團隊先聚集約1500名18歲至50歲之間的健康志願者，所有參加者都預先進行檢測，確定沒有確診後配戴口罩，並利用電子追蹤器以監測距離，研究團隊更提供自願者觀眾螢光洗手劑，以分析觀眾手部的接觸範圍以及接觸頻率；整場實驗分成3個情境進行模擬，第1場是疫情初期，參加者沒有保持社交距離，第2場是加強防疫措施，並保持一定的社交距離，第三場則是人數減半，並保持1.5公尺的社交距離。

哈勒-威登堡大學的醫學院長、生理學教授格克勒（Michael Gekle）表示，「我們受不了隔離了」，必須多收集研究數據，以便能做出有效的分析，「我們必須要給官員數據，他們才能合理判斷這類活動能不能重啟」；這項計畫受到薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）以及薩克森自由邦（Freistaat Sachsen）的支持，共挹注了99萬歐元（約新台幣3425萬元）協助研究，希望能為大型室內體育賽事以及音樂會的重啟進行風險分析，而這項實驗的初步報告最快將在今年秋季出爐。

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德國有團隊在一天內舉行三場室內演唱會，來分析的群聚感染的傳染途徑，研究在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間重啟演唱會的風險。（法新社）

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