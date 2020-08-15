防疫停機4個月 柏林妓院只解禁「半套」不准啪啪啪

柏林一家妓院的性工作者雅納的營業房間。（法新社）

2020-08-15 20:17:14

〔編譯管淑平／綜合報導〕因為「武漢肺炎」（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情被迫歇業超過4個月的德國柏林妓院，上週獲准重新開張，但是想到溫柔鄉裡尋歡作樂的人恐怕要失望了，因為「全套」的性服務還沒解禁，目前只能先湊合著用按摩服務。

對當局的部份解禁失望的不只是尋歡客，一家妓院的資深性工作者雅納（Jana），備好了床、蓬鬆柔軟的枕頭，花瓶裡也插上了鮮花，但是她得再等到9月，才能提供全套服務，「我偏好性服務，我的客人也是」。

請繼續往下閱讀...

德國性工作是合法行業，官方登記有4萬名性工作者，受僱用契約和社會福利保障。但是爆發武漢肺炎疫情後，3月中起遭政府要求暫停營業以利防疫，重創大批性工作者的生計，7月間數十名性工作者帶著情趣娃娃到國會大廈前抗議，要求解禁。

妓院業者馬克斯（Aurel Johannes Marx）說，歇業數月的損失金額已經達到6位數，現在還得投入更多錢，確保重新開張後能符合防疫規定。

當局要求，妓院恢復營業後，店內須張貼防疫規定，客人須填寫聯絡資料，且將客戶資料表保存在信封袋裡密封，此外，還得戴口罩。即使9月1日全面解禁後，依然要遵守嚴格的個人衛生規定。

雅納說她不擔心會被客人傳染，「你幹這行20年了，都有固定的客人了，可以選擇要接誰」，「我一點都不怕．．．我很高興，終於解禁！」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

柏林妓院經營者馬克斯和店門口張貼恢復營業後的防疫規定。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法