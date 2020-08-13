武漢肺炎》好消息！德衛生部長：未來幾個月至明年肯定有疫苗

全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，德國衛生部長史巴恩13日表示，他預計未來幾個月內，乃至明年肯定會出現疫苗。（法新社）

2020-08-13 16:17:14

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）13日表示，他預計未來幾個月內，乃至明年肯定會出現疫苗。

根據《路透》報導，史巴恩在接受電視台訪問時表示，對未來幾個月內至明年擁有疫苗一事，感到很樂觀。史巴恩的說法與德國科赫研究所（Robert Koch Institute）昨日發表隨即撤下報告吻合，該報告稱預計秋季可得到疫苗。

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科赫研究所後來表示，該報導不是最新的，而且不小心被發布出去。

史巴恩拒絕透露疫苗量產的具體時間，他表示，目前仍無法確定人需要多久時間接種一次疫苗，或者免疫力能持續多久。史巴恩說，我們獲得疫苗的速度有可能比人類史上任何時候都還來得更快。

俄羅斯總統普廷11日宣布，經過不到2個月的人體測試，俄羅斯已成為首個獲得疫苗的國家。對此，史巴恩抱持懷疑態度，認為俄羅斯的疫苗沒有進行廣泛的測試，所獲得的數據也相對較少。

根據科赫研究所數據，德國今日確診病例數新增1445例，累計21萬9964例；死亡病例增加4例，累計9211例。

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