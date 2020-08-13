為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》好消息！德衛生部長：未來幾個月至明年肯定有疫苗

    全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，德國衛生部長史巴恩13日表示，他預計未來幾個月內，乃至明年肯定會出現疫苗。（法新社）

    全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，德國衛生部長史巴恩13日表示，他預計未來幾個月內，乃至明年肯定會出現疫苗。（法新社）

    2020-08-13 16:17:14

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）13日表示，他預計未來幾個月內，乃至明年肯定會出現疫苗。

    根據《路透》報導，史巴恩在接受電視台訪問時表示，對未來幾個月內至明年擁有疫苗一事，感到很樂觀。史巴恩的說法與德國科赫研究所（Robert Koch Institute）昨日發表隨即撤下報告吻合，該報告稱預計秋季可得到疫苗。

    科赫研究所後來表示，該報導不是最新的，而且不小心被發布出去。

    史巴恩拒絕透露疫苗量產的具體時間，他表示，目前仍無法確定人需要多久時間接種一次疫苗，或者免疫力能持續多久。史巴恩說，我們獲得疫苗的速度有可能比人類史上任何時候都還來得更快。

    俄羅斯總統普廷11日宣布，經過不到2個月的人體測試，俄羅斯已成為首個獲得疫苗的國家。對此，史巴恩抱持懷疑態度，認為俄羅斯的疫苗沒有進行廣泛的測試，所獲得的數據也相對較少。

    根據科赫研究所數據，德國今日確診病例數新增1445例，累計21萬9964例；死亡病例增加4例，累計9211例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》巴西已11名州長確診 可能與俄國合作產製疫苗
    2020-08-13 11:52

    武漢肺炎》巴西已11名州長確診 可能與俄國合作產製疫苗
    俄國9月量產武肺疫苗 科學家質疑安全、有效性
    2020-08-13 05:30

    俄國9月量產武肺疫苗 科學家質疑安全、有效性
    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點

    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點
    武漢肺炎》俄疫苗刻意命名「史普尼克V」 美智庫：恐適得其反
    2020-08-11 21:42

    武漢肺炎》俄疫苗刻意命名「史普尼克V」 美智庫：恐適得其反
    武漢肺炎》菲律賓將接受俄國疫苗 杜特蒂自願第一個接種
    2020-08-11 19:54

    武漢肺炎》菲律賓將接受俄國疫苗 杜特蒂自願第一個接種
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    武漢肺炎》俄、中疫苗搶快 美專家打臉：應先認真測試
    2020-08-11 19:53

    武漢肺炎》俄、中疫苗搶快 美專家打臉：應先認真測試
    武漢肺炎》疫苗搶快！俄羅斯全球首註冊 普廷：女兒已接種
    2020-08-11 17:07

    武漢肺炎》疫苗搶快！俄羅斯全球首註冊 普廷：女兒已接種
    國際今日熱門
    2020-08-12 19:17

    武漢肺炎》俄國宣稱率先研製疫苗 期刊認為仍須擴大臨床實驗

    2020-08-12 21:53

    黎智英獲諾貝爾和平獎？ 李怡：港人或會認為當之無愧

    2020-08-12 20:21

    地中海東部探勘爭議調停破局 土耳其希臘兩國關係瀕臨瓦解

    2020-08-12 19:52

    愛得「火」熱！特技演員下跪求婚 護士女友驚訝點頭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播