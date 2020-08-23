武漢肺炎》德國入境普篩兩週已瀕崩潰 漢堡市長：嚴重錯誤
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，德國近日試行入境普篩，僅兩周就造成病毒篩檢實驗室瀕臨崩潰；對此，德國漢堡市長曾薛爾（Peter Tschentscher）受訪指出，德國聯邦政府實施入境普篩是嚴重錯誤。
根據《時代週報》報導，德國從八月起施行入境普篩，在上路約兩週後，德國媒知名病毒學家克德羅斯滕（Christian Drosten）去信柏林市長邁克爾·穆勒（Michael Müller）及衛生參議員迪列克·卡萊奇（Dilek Kalayci），建議中止在德國機場的免費新冠病毒普篩，信中還指出，由於「全世界必要的試劑和消耗品僅有一定額度」，目前產能正在耗盡，檢測實驗室已達到負荷極限。
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針對德國入鏡普篩的政策，漢堡市長曾薛爾接受《明鏡周刊》採訪指出，德國衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）犯下嚴重錯誤，入境普篩的政策導致許多測試為陰性的人，在篩檢幾天後才轉為陽性，偽陰性者也會造成防疫破口。
斯帕恩表示，對正常人權大規模篩檢毫無意義，同時浪費緊急的醫療量能，應該將測試時間拉長，被感染者最少要四到五天後才能真正被確診，隔離能夠防範空窗期和偽陰性問題。
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