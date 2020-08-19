武漢肺炎》離譜！德國爆未通知949人「確診」 其中46人失聯、數據遺失

德國巴伐利亞邦入境檢測出包，未通知949人其檢測結果呈「陽性」，目前仍有46人失聯且數據遺失。（法新社）

2020-08-19 17:17:22

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲防疫優等生近日爆出大烏龍！自今年7月底起，德國巴伐利亞邦政府在各高速公路、機場、火車站設檢測點，為從國外返回德國並途經巴伐利亞的旅客進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢。不料近期被爆出，被篩檢的6萬人中有4.4萬人根本不知道檢測結果，更誇張的是，其中有949人的檢測呈「陽性」，目前仍有46人失聯，且數據遺失。

綜合媒體報導，位於德國東南部的巴伐利亞邦本是防疫優等邦，其邦總理索德（Markus Söder）因此成為政治明星，被認為最可能成為梅克爾接班人的人選。不料12日被德媒踢爆，自7月底實施入境篩檢以來，有4.4萬人還等不到自己的病毒檢測結果，更離譜的是，其中有949人的檢測結果呈「陽性」，卻未收到通知。根據德國現行防疫規定，只要旅客是從高風險地區返國，便無需居家隔離，而無症狀感染者可能在不知情下散播病毒。

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此事爆出後，索德連忙出面致歉，並承諾增派人力來彌補這些錯誤，而巴伐利亞邦的衛生部長也已請辭負責。經過幾天的緊急查找，至今仍有46名確診者失聯，且這些個人數據都已經丟失，讓在野黨痛罵政府根本在玩弄人民的生命安全。

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