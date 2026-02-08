為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    財神爺急了！新竹彩券行鐵門深鎖 祂「瘋狂敲門」網笑翻

    2026/02/08 20:00 即時新聞／綜合報導
    財神爺氣球被風吹的就像在敲彩券行的門。（擷取自yuning.0910/Threads）

    財神爺氣球被風吹的就像在敲彩券行的門。（擷取自yuning.0910/Threads）

    農曆新年即將到來，許多民眾都會到彩券行試試手氣，希望贏大獎過好年。有網友分享，一家拉下鐵門的彩券行外有財神爺氣球不斷敲門，彷彿是想趕快進去彩券行一樣，讓網友笑喊，「第一次看到這種財神強迫你要發財的店家」。

    一名網友在Threads發出影片分享，他經過新竹市一家還沒營業的彩券行時，外頭的財神爺氣球被風吹的就像在瘋狂敲門並想要進去一樣，讓他笑說，「誰家的彩券行還不趕快來開門，財神爺已經在敲門了！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「財神爺：開門啊！拜託了！今天超冷的，讓你們發財，求求快開門讓我進去」、「第一次看到拒絕財神入門的」、「他一定是冷到受不了」、「協助那些走失的財神爺通通來我這邊住」、「財神爺看起來好無助」、「財神爺暗示的很明顯，去這家買，應該有驚喜」、「第一次看到這種財神強迫你要發財的店家」、「好像小時候被我媽鎖在家門口的我」、「財神爺來到我家前」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播