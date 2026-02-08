財神爺急了！新竹彩券行鐵門深鎖 祂「瘋狂敲門」網笑翻

財神爺氣球被風吹的就像在敲彩券行的門。（擷取自yuning.0910/Threads）

農曆新年即將到來，許多民眾都會到彩券行試試手氣，希望贏大獎過好年。有網友分享，一家拉下鐵門的彩券行外有財神爺氣球不斷敲門，彷彿是想趕快進去彩券行一樣，讓網友笑喊，「第一次看到這種財神強迫你要發財的店家」。

一名網友在Threads發出影片分享，他經過新竹市一家還沒營業的彩券行時，外頭的財神爺氣球被風吹的就像在瘋狂敲門並想要進去一樣，讓他笑說，「誰家的彩券行還不趕快來開門，財神爺已經在敲門了！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「財神爺：開門啊！拜託了！今天超冷的，讓你們發財，求求快開門讓我進去」、「第一次看到拒絕財神入門的」、「他一定是冷到受不了」、「協助那些走失的財神爺通通來我這邊住」、「財神爺看起來好無助」、「財神爺暗示的很明顯，去這家買，應該有驚喜」、「第一次看到這種財神強迫你要發財的店家」、「好像小時候被我媽鎖在家門口的我」、「財神爺來到我家前」。

