NHK出口民調出爐！日眾院大選自民黨大勝 執政聯盟可望跨2/3門檻

第51屆日本眾議院大選今晚投開票，日本放送協會（NHK）晚間公布出口民調結果顯示，自民黨在總裁高市早苗的領軍下氣勢如虹，預估將拿下274至328席，單獨過半（233席）已無懸念。（彭博）

第51屆日本眾議院大選今晚投開票。日本放送協會（NHK）晚間公布出口民調結果顯示，自民黨在總裁高市早苗的領軍下氣勢如虹，預估將拿下274至328席，單獨過半（233席）已無懸念，甚至可能跨過「絕對安定多數」（261席）門檻。若與日本維新會合計，執政聯盟席次可能達到302到366席，朝眾院3分之2（310席）邁進。

根據NHK出口民調推估，自民黨274到328席、日本維新會28到38席，執政聯盟合計302到366席。若最終席次落在上緣，執政聯盟將可望取得3分之2優勢，在眾院掌握法案再議決權與修憲發議主導權。

請繼續往下閱讀...

另一方面，由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革連合」失利、未能阻擋高市旋風，出口民調顯示席次約為37到91席，遠低於公告前的167席，未能達到阻止執政聯盟攻占3分之2所需的155席防線。

分析指出，儘管公明組織票有所挹注，但立憲本體支持動能未見擴大，加上中間選票未能有效集中，導致整體席次未如預期。

其他主要政黨出口民調預測，國民民主黨18到35席、參政黨5到14席、未來團隊7到13席、共產黨3到8席、令和新選組0到2席、減稅黨0到3席、保守黨0到1席、社民黨0席。國民黨持平，參政與未來團隊在比例代表有明顯成長。

由於日本今天降下大雪，本次選擇期前投票超過2700萬人，日本選民人數約1億人，約占26.1%，較去年參院選舉增加了600多萬人，也創下2004年期前選舉開辦以來新高紀錄。

出口民調顯示，自民黨至少穩守過半，並可能觸及更高門檻，不過，出口民調與實際結果仍可能出現若干誤差。

開票作業從日本時間晚間8點開始，目前仍在進行，由於天候關係最終席次將於深夜或到明天白天才會完全底定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法