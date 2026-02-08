為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本眾院選舉今晚開票！各界估高市早苗大勝 游庭皓：結果仍有變數

    2026/02/08 18:27 即時新聞／綜合報導
    日本眾議院選舉碰上暴風雪。（美聯社）

    日本眾議院選舉將在今晚7點（台灣時間）開票，高市早苗在選前就宣布，若自民黨與日本維新會執政聯盟的議席未能過半就要下台。對此，財經專家游庭皓表示，多數民調顯示執政黨有機會大勝，但在野黨近年支持度回升，再碰上暴風雪影響投票率，「結果仍存在變數」。

    游庭皓在臉書粉專「游庭皓的財經皓角」發文表示，日本眾議院選舉即將開票，替首相高市早苗這段時間的執政表現，做一次總評分。她把政治前途直接綁在這次選舉結果上，如果執政聯盟拿不到眾議院多數，就會下台。

    游庭皓分析，目前她在國會只握有些微優勢，但多數民調顯示執政黨有機會大勝，甚至可能單獨過半、或與盟友拿下三分之二席次。不過在野黨近年支持度回升，加上部分老盟友的票源可能鬆動，再碰上暴風雪影響投票率，結果仍存在變數。這次提前投票人數明顯高於上屆，但正式投票日的即時投票率略低於過去。

    游庭皓指出，這場選戰的核心議題之一，是生活成本上升與通膨壓力，各黨都主張調降食品消費稅，但做法不同，執政黨偏向短期措施，在野勢力則希望長期甚至永久降稅。

    他說，市場資金目前押注執政黨勝出，提前布局日股、拋售日圓與公債，因為投資人預期若高市早苗取得更強授權，將擴大財政支出、加碼投資AI與關鍵資源，同時在國防與對外政策上更強硬，但這也可能讓日本央行升息節奏更難拿捏、匯率承壓。

    圖
    圖
