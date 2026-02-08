大選日降暴雪！《柯南》動畫2大人氣聲優「提醒注意保暖」掀議

為日本長壽動畫《名偵探柯南》角色配音的山寺宏一（左）與山口勝平（右），各自在社群透露有在今（8）日外出投票。（圖擷取自@ENma_Dororon、@yamachanoha社群平台「X」，本報合成）

日本眾議院選舉今（8）日舉行投開票，不少民眾冒著寒冷風雪，把握時間前往各地投票站投票。日前被中國控訴辱華的日本長壽動畫《名偵探柯南》，為該作配音的知名聲優山口勝平、山寺宏一，今日在社群帳號分享自己完成投票的消息後，同時提醒其他準備外出投票的民眾，務必注意自身保暖，引起粉絲與網友關注。

現年60歲的老牌聲優山口勝平，自1996年開始為《名偵探柯南》男主角「工藤新一」（縮小後化名︰江戶川柯南）與人氣配角「怪盜基德」（真名︰黑羽快斗）配音。他在今日上午透露，雖然戶外下起皚皚白雪，但他還是努力起床外出投票，並在投完票後分享一張親筆繪圖，上面畫著一隻外型可愛、鼓勵大家出門投票的小猴子。

請繼續往下閱讀...

山口勝平還提醒，大家外出時務必多加做好保暖措施，尤其是保護自己的雙腳。無獨有偶，同樣長期為《名偵探柯南》動畫「赤井務武」等角色配音的64歲聲優山寺宏一，也在今日下午分享他完成投票的消息，還曬出自己外出投票前，全身都穿上保暖的深色冬裝與配戴口罩的模樣，被不少粉絲們大讚他做了非常良好的冬季外出禦寒範例。

2人的貼文目前在日本社群平台掀起熱烈討論，除了本次眾議院大選有關的議題，還有部分網友表示，今年電視動畫開播滿30週年的《名偵探柯南》，上月31日宣布與開播10週年《我的英雄學院》一起舉辦聯動企劃，未料卻在中國被激烈炎上，大批小粉紅憤怒指控《我的英雄學院》是辱華作品，因此與該作聯名的《名偵探柯南》同樣觸犯了中國紅線，擔心無論投票結果如何，這2位公開發表自己有去投票的聲優會被無端波及。

相關新聞請見：

共產黨認證辱華！ 中國漫展嚴禁《我英》、《柯南》Coser進入

《柯南》動畫30週年聯動遭小粉紅控辱華 中國代理商急發聲明滅火

日本全民瘋曬自己「投票完了」證明票根 歌手、聲優、漫畫家加入

日本動畫《名偵探柯南》與《我的英雄學院》上月底宣布舉辦聯名活動，未料因此擊碎大批中國小粉紅的玻璃心。（圖擷取自@heroaca_anime、@conan_anime1000社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法