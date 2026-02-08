寒流發威全台凍番薯！低溫特報涵蓋全台 5縣市恐下探6度

中央氣象署對全台21縣市發布低溫特報。（擷取自中央氣象署）

寒流強勢襲台，中央氣象署對全台21縣市發布低溫特報，今（8）日晚間至明晨受寒流影響，各地天氣極為寒冷，低溫普遍低於10度，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣更可能有6度以下氣溫發生的機率，呼籲民眾務必加強防範。

中央氣象署下午四點半發佈最新低溫特報，本次低溫警戒範圍幾乎涵蓋全台。被列為「橙色燈號（非常寒冷）」的區域包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、金門縣。

請繼續往下閱讀...

其中新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有發生6度以下極低溫的機率，是本次寒流衝擊最劇烈的地區；此外，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市及彰化縣，預計將持續維持在10度左右的低溫。

其餘如南投、雲嘉南、高屏及花東地區，則列入「黃色燈號（寒冷）」，亦有10度以下氣溫發生的機率。連江縣受地理位置影響，有6度以下氣溫發生的機率。

氣象署特別提醒，低溫環境下，民眾使用瓦斯熱水器應保持室內通風以防一氧化碳中毒，電暖器具使用則需注意用電安全。此外，寒冷天氣易誘發呼吸道及心血管疾病，長者、幼童及弱勢族群應特別注意保暖。目前正值流感好發季節，民眾除落實手部衛生外，農漁養殖業也應防範寒害造成的經濟損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法