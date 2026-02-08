德威航空班機降落機輪「落跑」 桃機北跑道關閉 影響航班起降

德威航空TW687自濟州島飛往桃園機場班機，下午降落桃園機場時，右側主起落架其中一個機輪脫離，機上旅客下機後，航機被拖離機坪進行後續維修。（記者朱沛雄攝）

德威航空TW687自濟州島飛往桃園機場班機，下午降落桃園機場時，右側主起落架其中一個機輪竟然脫離，逕自在跑道上滾動，所幸班安全降落，桃園機場北跑道因此關閉約100分鐘，統計約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。

機場公司表示，德威航空濟州至台北TW687班機，15時52分於北跑道降落時，發生右側主輪脫落之異常狀況。機場公司獲報後立即暫停北跑道起降，北跑道關閉期間已協調航管單位使用南跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，在標記、清除FOD作業完成後，於17時35分恢復北跑道航班起降作業。

機場公司指出，事件發生時正值到場航班較多時段，初步統計約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。另外，緊接德威航空TW687降落之日航JL8671因於滑行道上等候FOD清除，約延遲1小時。

機場公司已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局標準組、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位調查釐清原因，並強化場面巡檢與FOD防制作業。

航機降落後停靠A2停機坪，讓機上旅客下機。地面機務人員上前檢視起落架狀況，最後還是將航機脫離停機坪進行後續維修。該航班原本預計在下午13時40分抵達，因故延誤至下午15時52分降落桃園機場，而該架航機後續飛往濟州島的TW688航班，也因此延誤至晚間22時。

