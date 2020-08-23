武漢肺炎》支援香港進行普篩惹質疑 中共官媒竟威脅撂狠話

香港9月1日將進行先前宣布的「自願性普及社區檢測」，中國也支援香港進行防疫工作，對此中共官媒先行撂狠話，稱「誰再藉機企圖阻礙抗疫，就是對香港市民福祉的背叛。」圖為中國醫護人員進行武肺篩檢。（法新社）

2020-08-23 23:55:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港9月1日將進行先前宣布的「自願性普及社區檢測」，中國也會針對防疫進行支援，不少香港民眾、政治人物提出質疑，檢測樣本可能被「送中」。對此中共官媒先行撂狠話，稱「誰再藉機對內地支援和社區普檢進行污衊、抹黑，企圖阻礙抗疫，就是對香港未來和市民福祉的背叛。」

綜合港媒報導，香港特首林鄭月娥本月7日召開記者會，表示將推行「自願性普及社區檢測」，任何民眾都可進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測，但皆交由中國實驗室進行，而中國也有可能出手支援，外界有不少疑慮，更稱DNA恐送中。

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對此中共官媒《人民日報》以社評方式進行喊話 ，稱該計畫公布後就廣受歡迎，也強調普篩是有效控制疫情的重要方法。該評論不斷頌揚實行普篩的國家及好處，更強調香港在大規模檢測的方面，人手和設施方面相對匱乏，因此中共才會應香港請求進行支援，派出檢測隊赴港協助檢測，支持香港抗疫三大項目。

評論中更稱，中共舉動體現對香港的關懷和支持，也表達中國人民和香港人民的深厚情誼；接著更威脅「在這樣的情況下，誰再藉機對內地支援和社區普檢進行污衊、抹黑，企圖阻礙抗疫，就是站在了750萬香港市民的對立面，是對香港未來和市民福祉的背叛」。

評論中不斷呼籲，為了確保社區普篩發揮最大價值，要有夠多的人參與其中，要求港民積極參與檢測。

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