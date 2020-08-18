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    港建制派籲強制普篩搭「禁足令」 羅冠聰示警：一定有詐！

    香港建制派立法會議員何君堯（見圖）呼籲，該推行強制且免費的全民檢測，並透過健康碼對市民限制外出。（美聯社）

    香港建制派立法會議員何君堯（見圖）呼籲，該推行強制且免費的全民檢測，並透過健康碼對市民限制外出。（美聯社）

    2020-08-18 19:21:30

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥本月7日召開記者會，表示將推行「自願性普及社區檢測」，任何民眾都可進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測，香港建制派立法會議員何君堯呼籲，該推行強制且免費的全民檢測，並透過健康碼對市民限制外出，「香港眾志」創黨主席羅冠聰認為一定有詐，全民健康碼資料恐送中。

    綜合港媒報導，建制派多名網紅及議員今（18）日召開記者會，不只跟進呼籲「全民普篩」，還建議政府要推行「強制全民檢測」，而該措施還得搭配禁足令，透過檢測後發放健康碼，只有獲得健康碼的人得以外出的方式來對市民限制外出。

    建制派議員何君堯盼望這個措施能在十月通關，並稱這類禁足令是「陣痛」，可換來長治久安，呼籲政府該要提供免費檢測及發放健康碼，「並努力爭取廣東省政府信心」，得已認可港人進出中國。

    羅冠聰在臉書抨擊，任何政策討論，只要何君堯出現，就知道，這個討論必定變得不專業、不認真，「就像馬戲團」。他更警告「何君堯大力支持的一定有詐」，認為何君堯開記者會之支持強制全民檢測，全民健康碼資料可能送中。

    羅冠聰臉書全文

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