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    武漢肺炎》港府找中資機構免費檢測 民主派：恐將港人DNA「送中」

    民主派議員質疑，香港有足夠的檢測能力應付龐大的檢測量，根本沒必要外包給中國的私營機構，質疑港府根本想趁機將港人DNA資料「送中」。圖為示意圖。（法新社資料照）

    民主派議員質疑，香港有足夠的檢測能力應付龐大的檢測量，根本沒必要外包給中國的私營機構，質疑港府根本想趁機將港人DNA資料「送中」。圖為示意圖。（法新社資料照）

    2020-07-18 17:31:37

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再升溫，近期爆發多起群聚感染事件，單日新增確診人數飆破50例。香港特首林鄭月娥13日曾表示，在深圳政府協助下，將安排中資機構爲40萬高風險民眾免費做病毒檢測，但具醫生背景的民主派議員質疑，香港有足夠的檢測能力應付龐大的檢測量，根本沒必要外包給中國的私營機構，質疑港府根本想趁機將港人DNA資料「送中」。

    綜合外媒報導，林鄭月娥在13日晚間宣佈，稱為減少檢驗支出成本，港府計畫安排2家深圳私營機構協助，優先為養老院、餐飲業、物業管理和計程車司機等40萬民眾提供「免費」的病毒檢測。而香港食衛局14日深夜公佈，參與這次檢測支援的實際上有3家企業，分別是「華大基因」開設的「華昇診斷中心」、「中國檢驗有限公司」和「Prenetics」。

    除了「Prenetics」，其他2家檢測機構都為中資，且「華大基因」被港媒爆出，旗下的深圳華大基因科技服務有限公司2018年曾涉嫌與英國牛津大學展開人類遺傳資源合作研究，違規將人類遺傳資料傳遞出境被開罰，而「華昇診斷中心」董事胡定旭是現任中共人民政治協商會議全國委員會常務委員、「中國檢驗有限公司」曾公開全力支持港區國安法。

    身爲外科醫生的公民黨立法會議員郭家麒質疑，香港絕對有能力應付龐大的檢測量，但林鄭卻在未招標的情況下，直接引用具中資背景的機構，根本趁機向北京獻媚，將40萬港人的DNA資料「送中」，因此要求港府立即停止外包計畫。

    香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀也提醒，DNA數據是相當重要的資產，他對將40萬港人的DNA資料送往中國「有很大保留」，呼籲市民不要因爲免費就毫不猶豫的參與。

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