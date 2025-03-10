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    加拿大前央行行長卡尼當選自由黨黨魁 將接替杜魯道擔任總理

    加拿大自由黨9日舉行黨魁投票，由現年59歲的前加拿大銀行行長卡尼勝出，卡尼將接替即將卸任的杜魯道，成為新一任加拿大總理。（路透）

    加拿大自由黨9日舉行黨魁投票，由現年59歲的前加拿大銀行行長卡尼勝出，卡尼將接替即將卸任的杜魯道，成為新一任加拿大總理。（路透）

    2025/03/10 07:38

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）1月6日宣布在所屬的加拿大自由黨選出新任黨魁後，他將辭去總理及黨魁一職。而加拿大自由黨9日舉行黨魁投票，由現年59歲的前加拿大銀行行長卡尼（Mark Carney）勝出，得票率高達86％，卡尼將接替即將卸任的杜魯道，成為新一任加拿大總理。

    綜合外媒報導，此次自由黨黨魁選舉約有15.2萬名黨員參與投票，卡尼已86％的得票率壓倒性擊敗財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。現年59歲的卡尼，過去曾擔任加拿大及英國央行行長，擁有豐富財政經驗，以政治素人參與黨魁競選，也創下首次由政治素人擔任總理的紀錄。

    由於加拿大目前陷入與美國進行貿易戰的狀態，美國總統川普威脅對加拿大收取更多關稅。卡尼在競選期間強調，他支持對美國徵收等量報復性關稅，並提出策略來促進投資。卡尼過去也曾多次抱怨，加拿大在杜魯道的領導之下，經濟成長狀況並不理想；而卡尼本身的豐富財政經驗，可以更加有效地應對川普。

    卡尼在勝選談話中提到，目前自由黨已翻開新頁，未來他將會日夜不停工作，只為了實踐一個目標，那就是「為每個人建立一個更加強大的加拿大」。卡尼勝選後即刻接任自由黨黨魁，至於何時接下杜魯道的總理職務則尚未確定時程。

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