3000點算啥！中國財經專家狂言：時間夠長A股100萬點可期

中國中泰資管高級主管姜誠呼籲投資人，如果時間夠長，A股衝上100萬點也是可期待的。（路透）

2024/07/06 21:52

〔編譯魏國金／台北報導〕有別於台股的強勁漲勢，中國A股過去1年已重挫8.47%，陷入3000點保衛戰，對此，中國中泰資產管理聯席首席投資長姜誠近日直播中呼籲，投資人「信心要看長遠，時間夠長A股100萬點可期」，他的言論在網路上引發熱議，一名投資人直言：「我只想說，只要給股民發錢，A股絕對100萬點可期」。

一則「專家稱A股100萬點可期」的話題5日衝上微博熱搜，該觀點由中泰資管高級主管姜誠上月底在直播中提出。

請繼續往下閱讀...

他說，「不必太糾結於保衛3000點，3000點在歷史上只是一粒塵埃，近年來滬指多次觸及3000點，但每次觸及後的最低點都在逐漸抬高，投資機會總是存在。信心要看長遠，短期是不確定的，（3000點）保不住就保不住，把時間拉長一點，其實還是在漲，如果時間足夠長，100萬點也是可期待的」。

姜誠解釋：「巴菲特其實挺老奸巨猾，他曾與人打賭，認為100年內美國股市能達到100萬點。大家算一下，100年的時間只須年化收益幾個點，就能達到100萬點。時間的力量是最強大的」。

對於姜誠的「信心喊話」，有網友表示：「完了，還得繼續跌」、「這是喝了多少啊？」、「典型月薪3000幻想收入百萬？」、「100萬點可期，是遙遙無期的期嗎？」。

也有網友說：「遠的不說，今年年底能上4000不？」、「以前我只佩服我自己，因為我大膽的預測了1萬點，現在我最佩服他，他更加大膽的說出了100萬點！」、「時間夠長，人類和地球都會毀滅」、「100萬點時我估計我的骨灰都轉世投胎了」、「祝福祖國像A股一樣穩定繁榮」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法