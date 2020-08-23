為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》受輿論質疑 港府急稱：採檢樣本絕不會送中

    香港9月1日將進行先前宣布的「自願性普及社區檢測」，不少民眾、政治人物提出質疑，擔心檢測樣本被「送中」。圖為香港民主派議員呂文光針對疑慮進行抗議。（法新社）

    香港9月1日將進行先前宣布的「自願性普及社區檢測」，不少民眾、政治人物提出質疑，擔心檢測樣本被「送中」。圖為香港民主派議員呂文光針對疑慮進行抗議。（法新社）

    2020-08-23 22:07:04

    〔即時新聞／綜合報導〕香港9月1日將進行先前宣布的「自願性普及社區檢測」，不少民眾、政治人物提出質疑，擔心檢測樣本被「送中」。對此負責該事務的香港公務員事務局長聶德權回應，檢測樣本一定不會送中，並會在計畫完成的一個月內銷毀。

    綜合港媒報導，香港特首林鄭月娥本月7日召開記者會，表示將推行「自願性普及社區檢測」，任何民眾都可進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測，但皆交由中國實驗室進行，外界有不少疑慮稱DNA恐送中。

    該計畫將在9月1日上路，聶德權在電視節目上表示，港府已經針對計畫開始招募人手，目前已有3千名醫護人員參與；除此也會另外招募現職以及退休的公務員支援行政部分的工作。

    聶德權指出，已經找到逾100個地點當作社區檢測中心，並會以大型室內場地優先設置。他強調，接下來會逐一視察各地點，並注意場地的社交距離，屆時檢測中心會從上午8點開放至晚上8點登記，人力部分採兩輪分配，中間一小時進行清潔動作。

    面對為何不用深喉唾液檢測的疑問，聶德權說因前置工作較多，綜合專家意見才會棄用；而輿論稱DNA恐送中，他則回應稱「檢測樣本一定會在香港境內」，並會在計畫完成的一個月內銷毀。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》自保！擔心DNA被送中 香港區議員推在港檢測
    2020-08-20 22:12

    武漢肺炎》自保！擔心DNA被送中 香港區議員推在港檢測
    港建制派籲強制普篩搭「禁足令」 羅冠聰示警：一定有詐！
    2020-08-18 19:21

    港建制派籲強制普篩搭「禁足令」 羅冠聰示警：一定有詐！
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    有鬼！ 港府推普篩 黃之鋒曝：收集港人DNA「送中」
    2020-08-08 05:58

    有鬼！ 港府推普篩 黃之鋒曝：收集港人DNA「送中」
    武漢肺炎》林鄭宣布香港「自願性普篩」 最快2週後實施
    2020-08-07 16:41

    武漢肺炎》林鄭宣布香港「自願性普篩」 最快2週後實施
    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅

    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅
    武漢肺炎疫情惡化 港媒爆林鄭月娥將宣布全市免費普篩
    2020-08-07 14:07

    武漢肺炎疫情惡化 港媒爆林鄭月娥將宣布全市免費普篩
    國際今日熱門
    2020-08-22 23:01

    美民主黨刪黨綱 葛來儀：拜登勝選總統會重申「一中政策」

    2020-08-22 23:21

    AIT「為自由而讀」 林夕諷中國：連「港獨」二字都不敢提

    2020-08-22 23:22

    印度國父甘地圓框眼鏡拍賣 1000萬落槌成交

    2020-08-22 22:53

    救命！ 25歲女遭8便衣包圍帶走 港警稱：她是「內鬼」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播