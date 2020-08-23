武漢肺炎》受輿論質疑 港府急稱：採檢樣本絕不會送中

香港9月1日將進行先前宣布的「自願性普及社區檢測」，不少民眾、政治人物提出質疑，擔心檢測樣本被「送中」。圖為香港民主派議員呂文光針對疑慮進行抗議。（法新社）

2020-08-23 22:07:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港9月1日將進行先前宣布的「自願性普及社區檢測」，不少民眾、政治人物提出質疑，擔心檢測樣本被「送中」。對此負責該事務的香港公務員事務局長聶德權回應，檢測樣本一定不會送中，並會在計畫完成的一個月內銷毀。

綜合港媒報導，香港特首林鄭月娥本月7日召開記者會，表示將推行「自願性普及社區檢測」，任何民眾都可進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測，但皆交由中國實驗室進行，外界有不少疑慮稱DNA恐送中。

請繼續往下閱讀...

該計畫將在9月1日上路，聶德權在電視節目上表示，港府已經針對計畫開始招募人手，目前已有3千名醫護人員參與；除此也會另外招募現職以及退休的公務員支援行政部分的工作。

聶德權指出，已經找到逾100個地點當作社區檢測中心，並會以大型室內場地優先設置。他強調，接下來會逐一視察各地點，並注意場地的社交距離，屆時檢測中心會從上午8點開放至晚上8點登記，人力部分採兩輪分配，中間一小時進行清潔動作。

面對為何不用深喉唾液檢測的疑問，聶德權說因前置工作較多，綜合專家意見才會棄用；而輿論稱DNA恐送中，他則回應稱「檢測樣本一定會在香港境內」，並會在計畫完成的一個月內銷毀。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法