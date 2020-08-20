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    武漢肺炎》自保！擔心DNA被送中 香港區議員推在港檢測

    香港屯門區議員協助消弭民眾擔憂，自行連絡香港本地的檢測公司進行篩檢以自保。（圖取自「屯門社區網絡」）

    香港屯門區議員協助消弭民眾擔憂，自行連絡香港本地的檢測公司進行篩檢以自保。（圖取自「屯門社區網絡」）

    2020-08-20 22:12:24

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥本月7日召開記者會，表示將推行「自願性普及社區檢測」，任何民眾都可進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測，但皆交由中國實驗室進行，外界有不少疑慮稱DNA恐送中。香港屯門區議員協助消弭民眾擔憂，自行連絡香港本地的檢測公司進行篩檢以自保。

    綜合港媒報導，香港將推行「自願性普及社區檢測」，過去前香港眾志秘書長黃之鋒曾指出，在沒有適當的招標程序下，港府就直接將全港市民檢測交給3家中國實驗室：日出診斷中心、中國龍檢查認證以及宮內宮殿；其中，日出診斷中心是由華大基因科技集團擁有，該實驗室因參與新疆人權鎮壓和收集維吾爾人DNA資料而遭受美國制裁；中國龍直接歸中國國有資產監督和行政公會所有，該公司曾被爆沒有實驗室測試證書。

    為了消弭某些市民對於「DNA被送中」的擔憂，由張可森、羅焯勇、李家偉等多名屯門區議員組成的「屯門社區網絡」決定以民間手法自救，連絡了香港本地的檢測服務公司，將以成本價港幣350元（約新台幣1400元）進行深喉唾液篩檢，比坊間便宜港幣1000元（約新台幣4000元），今明兩日可以以網路方式進行登記。

    目前這計畫只限屯門區的港民參加，預計屆時會有2000人參與。消息指稱，當地港民網路登記完後，22日就能到指定地點取樣本盒，23日交回樣本盒並領取香港生產的口罩50入一盒，「交回樣本後2天內就有結果」。

    「屯門社區網絡」之一的議員羅焯勇指出，不少民眾因為得知香港政府委託中國機構進行檢測而選擇不交樣本，放棄檢測；而有民眾表示港府提供的取樣本方式太困難，讓羅焯勇擔心可能會出差錯。

    另一名議員張可森則稱，港民不只擔心檢測資料遭送中，也難以負擔昂貴的檢測費，因此他們才會尋找經過認證的本地檢測中心，並以更準確的深喉唾液檢測方式取樣。

    張可森強調，屆時民眾只需要提供姓名及連絡電話，該檢測中心也不會留存民眾資料，資料皆是保密處理，檢測中心也只會向香港衛生署通報陽性個案。

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