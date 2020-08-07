有鬼！ 港府推普篩 黃之鋒曝：收集港人DNA「送中」

對於港府將推行武漢肺炎「自願性普及社區檢測」，前香港眾志秘書長黃之鋒表示，中共想藉此建立一個香港DNA資料庫，未來用於打擊異己。（圖擷取自黃之鋒 Joshua Wong臉書）

2020-08-07 23:30:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥7日召開記者會，表示將推行「自願性普及社區檢測」，任何民眾都可進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測，最快2週後實施。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒表示，中共想藉此建立一個香港DNA資料庫，未來用於打擊異己。

林鄭月娥7日下午宣布，港府將推行「自願性普及社區檢測」，所有民眾不論是否為高危險群都可自願接受檢測，預計將有數百萬人參與，最快2週後可實施，目前暫未能交代細節。

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對此，黃之鋒7日晚間在臉書表示，港政在沒有適當的招標程序下，竟直接將全港市民檢測交給3家中國實驗室：日出診斷中心、中國龍檢查認證以及宮內宮殿；其中，日出診斷中心是由BGI（華大基因科技集團）擁有，該實驗室因參與新疆人權鎮壓和收集維吾爾人DNA資料而遭受美國制裁；中國龍直接歸中國國有資產監督和行政公會所有，該公司曾被爆沒有實驗室測試證書。

黃之鋒說，這3間中國公司在2017年受中國《國家情報法》約束，要求任何組織或公民都應依法支援、協助和合作國家情報工作（第7條），他質疑若北京堅持要收集資料，這些中國實驗室難道敢拒絕遞交他們（港人）的DNA資料？

黃憂心地說，中國已根據《港版國安法》在香港設立秘密警察局，從技術上來說，DNA資料是可能直接移交給新成立的國家安全機構；而香港《個人資料法》還有漏洞，「當港政強調DNA資料的處理符合法律時，事實證明如果他們把資料傳送到北京還是合法的」。

最後，黃之鋒直言，中共真正目要的是在香港建立一個「DNA資料庫」，用於未來打擊反對派和香港抗議者，社會信用系統和監督制度將是下一步的行動。

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