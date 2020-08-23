武漢肺炎》非法集會抓不勝抓 英國祭重懲最高罰38萬

雖然英國政府已下達限制聚集等防疫措施，但各地仍有被悶壞的民眾私自舉行多人狂歡派對，造成英國警方疲於奔命。圖為英國警察。（歐新社）

2020-08-23 21:08:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，目前共累計約32.5萬人確診、4萬1423人死亡，連日確診都在千人徘徊；雖然英國政府已下達限制聚集等防疫措施，但各地仍有被悶壞的民眾私自舉行多人狂歡派對，造成英國警方疲於奔命，因此英國政府決定提高更嚴格的罰則，非法集會的主辦人最高可罰1萬英鎊（約38.6萬新台幣），而每名參加者將被罰100英鎊（約3866新台幣），且之後再犯者則加倍罰款，最高可加到3200英鎊（約12.3萬新台幣）。

綜合外媒報導，英國警方表示，自從實施武漢肺炎防疫措施後，已經強制解散數百宗非法集會，其中英國第二大城伯明翰（Birmingham）的執法人員曾在一夜間取締超過70場非法集會，而英國首都倫敦自6月以來，警方就取締了約1000多起非法集會，更曾在一個周末中接到200多起非法集會的通報。

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英國全國警察首長協會（NPCC）負責取締非法集會的負責人阿德萊坎（Ade Adelekan）表示，這些活動的舉行並未顧及參加者的安全，警方還發現許多違反社會秩序、毒品販賣以及幫派活動的案件；英國內政大臣普莉提·巴特爾（Priti Patel）也痛批，這些集會很危險，組織這些活動的人公然無視他人的安危，警方將繼續「打擊這些自以為凌駕法律的人」。

英國首相強森（Boris Johnson）也宣布，在上週宣布採取進一步的防疫政策後，也將提高觸犯罰則，英格蘭地區在8月28日後若有30人以上的「非法集會」被警方取締，主辦人最高可罰1萬英鎊，每名參加者將被罰100英鎊（約3866新台幣），之後再犯者則加倍罰款，另外像是搭乘大眾運輸工具及進入商店未戴口罩者也比照實施，最高可加到3200英鎊（約12.3萬新台幣）；蘇格蘭、威爾士及北愛爾蘭地區則依當地政府制定的相關防疫措施來進行處罰。

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