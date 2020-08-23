李登輝秘錄作者：明仁上皇退位理由之一 應是盼有生之年訪台

日本產經新聞論說委員河崎真澄執筆的《李登輝秘錄》，在日本受到很高注目。（駐日特派員林翠儀攝）

2020-08-23 11:47:15

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕日本產經新聞論說委員河崎真澄昨天在一場演講會上表示，退位成為上皇的明仁長年到海外慰靈，足跡遍及塞班島、帛琉和菲律賓，只剩朝鮮半島和台灣沒去過，上皇的內心一定也很想去，河崎說，也許有點過度揣測，但他覺得明仁退位的理由之一，很可能也是希望在有生之年前往台灣訪問。

河崎22日應「日本李登輝之友會」之邀，暢談他18年來採訪李登輝和執筆「李登輝秘錄」的點滴，演講後在接受現場提問時，有位民眾詢問，日本皇室或前皇室成員訪台的可能性，河崎表示，去年春天他和前日本台灣交流協會代表池田維見面時，曾當面問池田，明仁天皇退位成為上皇，有可能訪問台灣嗎？池田說「有可能」。

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河崎表示，池田是外務省中國班最後一代「台灣研修派」，也就是在日台斷交前最後一批到台灣學中文的日本外交人員，池田在外務省具有一定的份量。

河崎表示，上皇訪台能否實現還是未知道，而且有一定的難度，但希望他能去台灣訪問，比如去台南成大看榕樹，還有很多和皇室有淵源的地方，希望他能去走走。

另外，河崎還透露，他掌握到的消息是安倍政府內部在3年前研究對李登輝前總統敘勳，曾在檯面詢問台灣當局內部和相關人員，不過這件事李前總統本身並不知道。去年4月賴清德訪日時與日本政界人士餐敘，時任副官房長官的萩生田光一同席，河崎趁機向萩生田詢問李登輝敘勳的事，萩生田說「還沒取消」，意指事情還在進行中。

不過，當時日本優先事項是邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日，結果這項敘勳的事未能在李前總統生前實現。河崎表示，安倍政府本來預定在李登輝生前敘勳，但結果未能實現，上皇訪台雖然要實現有很大的困難，但並不是沒有在研究。

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