小英到訪紐約 日資深外交官：意義非凡

2019-07-13 22:51

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕蔡英文總統出訪加勒比海友邦過境美國，並首次在紐約停留一事，引起日本重視，除了日本主流媒體均有報導，日本台灣交流協會前代表池田維今天在東京的一場演講中表示，美國政府透過這種做法充分顯示當前對台和對中不同的應對態度，這是一個新的局面。

池田維表示，美國以前顧及到中國的反彈，不會同意台灣總統在紐約或華盛頓等地過境，台灣總統過境美國只能在洛杉磯等地方都市停留、轉機，但這次蔡英文總統不但在紐約轉機，還在當地停留兩天，並與17個邦交國的駐聯合國大使見面，而且行程公開給媒體報導。

身為資深外交官，池田以他的經驗分析指出，李登輝前總統以前訪日時，對於是否安排李登輝到訪東京、在東京滯留期間是否召開記者會等細節，都是由受訪國的日本決定，所以蔡總統此行於紐約滯留的行程，如果不是美國政府的同意絕對不可能辦到。

池田也指出，過去布希和歐巴馬政府對中國均採取寬容的態度，但川普政府的對中政策轉向，包括副總統彭斯關鍵的演講在內，對中國的做法持批判的態度，對中和對台兩種不同的應對態度，也表現在這次蔡英文過境美國的過程中，具有重要意義。

池田曾任外務省亞洲局長、日本駐泰荷蘭、巴西大使，2005年到2008年間出任當相於駐台灣大使的日本交流協會台北事務所代表。今天他在東京的日本記者俱樂部發表專題演講分析台灣政局和明年的總統大選。

對於中國透過散布假消息等手法干預台灣總統大選一事，池田表示，美國眾院為了阻止中國干預台灣大選制定了相關法案，預料美國參院應該也會跟進，他認為，日本面對假消息幾乎沒有防備能力，所以這是日台共通的課題，日本應該與美國聯手，共同與台灣合作。

另外對於日本李登輝之友會推動日本制定「日台交流基本法」一事，池田表示，現階段的可能有困難，但並非完全不可能，他認為，應可積極檢討其可能性，池田還指出，推動制法的聲音若一直持續存在，對中國也能形成牽制的作用。

對於首相安倍晉三表示「日中關係變好」一事，池田表示他無法接受，目前的日中關係只是比4、5年前好一點，並沒有真的變好，外傳中國積極部局希望邀請德仁天皇訪中，習近平明年訪日時將當面邀請，池田表示，完全沒聽說有這件事，「我想應該不可能」。

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