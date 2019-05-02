承襲和平路線！新日皇籲正視二戰教訓 與安倍立場相左

2019-05-02 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕新日本天皇德仁曾多次公開反對修和平憲法，與保守派首相安倍晉三意見正好相左，兩人關係受各界矚目。

綜合媒體報導，明治大學國際總合研究所的政治學者奧村純（Jun Okumura）表示，新天皇德仁會循其父的和平路線，和安倍彼此尊重，但保持距離。

安倍晉三所屬的自由民主黨，主張積極修改日本「和平憲法」第9條「放棄戰爭，否認軍備及交戰權」。該法規定日本不能發動戰爭、不能擁有軍事力量，並讓日本自衛隊有違憲疑慮。

自民黨想把自衛隊的存在寫進修憲草案，支持修憲的民族主義派也認為，二戰後日本戰敗，美國制定這項日本憲法根本是種羞辱；但許多日本人強烈支持這條和平條款，同時認為修憲不是目前最該做的事。

德仁過去多次公開表態反對修憲，呼籲日本應「正確認識」二戰歷史，認為當代社會對戰爭記憶逐漸消退，應謙虛回顧歷史，把親歷戰爭前輩們留下的教訓，正確傳承給未經戰爭的新一代。

德仁的父親、剛退位的明仁天皇有「和平天皇」美名，他在位30年期間，不斷呼籲日本應記取戰爭教訓，「深刻反省」二戰中的行為，並和皇后美智子一同拜訪廣島、長崎、沖繩、菲律賓等二戰戰地，為受難者哀悼；首相安倍晉三與明仁想法不同，並曾表示未來世代不應再為日本過去的行為不斷致歉。

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