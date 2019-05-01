德仁天皇即位了！令和時代正式來臨

2019-05-01 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇退位，德仁天皇今（1日）上午10時30分許（台灣時間9時30分），在天皇皇居松之間宮殿舉行即位的劍璽繼承儀式，象徵性地接受國璽、玉璽和三神器之中的天叢雲劍、八尺瓊勾玉，目前已完成即位儀式，令和時代正式來臨。

據《NHK》報導，日本皇室今天只有男性出席新天皇劍璽繼承儀式，德仁天皇即位時，繼承順位排在第一的「皇嗣」秋篠宮文仁親王也蒞臨現場觀禮，日本首相安倍晉三則率領內閣成員參列在旁。

儀式過程為明仁天皇貼身侍從，依序將天叢雲劍、八尺瓊勾玉、國璽、玉璽擺放在名為「案」的木台上，接著侍從再將天叢雲劍、八尺瓊勾玉於「案」上捧起，和德仁天皇一起走出松之間，整段過程約5分鐘，即位儀式就此完成。

預計在上午11時10分許（台灣時間上午10時10分），德仁天皇會和雅子皇后一起舉行「即位後朝見儀式」。

據《讀賣新聞》報導，德仁天皇以59歲又2個月的年紀接下劍璽，成為日本第126代天皇，是歷代以來第二高年歲即位的日本天皇，第一高齡是光仁天皇，他在西元770年以60歲又11個月的年齡即位。

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