李登輝辭世》李登輝秘錄作者：讓全球看清台灣與中國的不同

日本產經新聞論說委員河崎真澄執筆的《李登輝秘錄》，在日本受到很高注目。（記者林翠儀攝）

2020-08-22 23:02:19

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕執筆《李登輝秘錄》的日本產經新聞論說委員河崎真澄今天在東京的一場演講中表示，2020年全球對台灣的注目是前所未有的，台灣對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）優異的防疫表現，讓全球看到台灣的厲害之處，加上香港問題凸顯了中國的極權本質，在此之際，享譽全球「民主先生」李登輝辭世，全球頓時看清了台灣與中國是截然不同的國家。河崎表示，李登輝是一位能看到時代轉機的「命運之人」，有時他不禁要懷疑，李登輝是不是連自己的辭世都算好時機，像三國演義裡的孔明，即使過世仍可用計嚇退曹魏大軍。

河崎今天受「日本李登輝之友會」之邀，暢談他18年來採訪李登輝和執筆《李登輝秘錄》的點滴，李登輝秘錄在2019年4月到今年2月於產經新聞連載，書籍在7月31日於日本出版。

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河崎表示，書本印好後寄到台灣的時間剛好是7月30日的上午，李登輝的秘書早川友久連絡他書已收到，當天下午會送到醫院，河崎說，大家都沒想到李登輝就在當天晚上辭世，雖然因為疫情他無法當面把書交到李登輝的手上，但能趕在他辭世前至少讓他看到封面，他覺得很榮幸。

河崎說，他因為執筆這本書，長久以來養成了和李登輝「對話」的習慣，所以李登輝辭世後，他一直沒有掉淚，因為他仍持續在內和和李登輝對話，看到什麼問題時，就會想著這時的李登輝應該會怎麼說。

河崎說，李登輝是一位具有多面向的人物，他覺得李登輝至少有3到5人，細分之下最多達15人。李登輝是政治家、哲學家或是教育家，他是日本人、台灣人或是中國人，河崎說，李登輝是日語的哲學家，說北京話的政治家，也是說台語的親切台灣歐吉桑，如果無法看清李登輝的多樣性就無法真正去理解他。

對於李登輝的辭世，河崎表示，李登輝是推動台灣民主化的靈魂人物，有時他不禁懷疑李登輝會不會連辭世的時間都自己挑好了，這讓他想到三國演義裡的孔明，即使過世仍可用計嚇退曹魏大軍。

河崎表示，2020年台灣面臨了非常大的轉機，因為武漢肺炎防疫成功，全球對台灣的注目是前所未有，民主先生的辭世，讓全球發現台灣和中國是不同的國家，這是很清楚的事，反過來說，李登輝如果在5年前或10年前辭世，恐怕不會像現在這樣受到注目。

河崎曾在2002年到06年擔任產經新聞駐台北支局長，後來在2008到18年派駐上海10年，他和李登輝結緣在2002年11月，李登輝原本預定訪日並前往慶應大學，向學生發表以八田與一為主題的演講，但因日本未發簽證，李登輝訪日受挫，當時擔任台北支局長的河崎向李登輝提議，在產經全文刊登那份無緣發表的演講稿，後來也因為產經的刊登，讓更多日本人知道八田與一在台灣的貢獻。

李登輝卸任總統後9次訪日，河崎也多次隨行採訪，2016年李登輝訪問石垣島時，河崎正式向李登輝提出撰寫《李登輝秘錄》的企畫，李登輝在書裡的推薦文中說，他的意願不是很高，不希望把「李登輝偶像化」，但2019年4月產經開始連載後，看了內容覺得自己是多慮了。

產經新聞曾出版過《蔣介石秘錄》、《毛澤東秘錄》、《史達林秘錄》等政治人物秘錄，河崎在書中表示，產經的前會長羽佐間重彰在2003年前到台灣出差時，提到產經遲早會出版《李登輝秘錄》，要他好好保存相關的證詞和資料，這是《李登輝秘錄》的起點，但真正實行是在2015年，他抱著企畫書去找產經的社長熊坂隆光直接談判，結果熊坂欣然應允。當時河崎擔任駐上海支局長，經歷了日中關係最低谷的時代，他親眼目睹中國暴民攻擊在地日企的場面，他半開玩笑地說，精神受創嚴重到必須看身心科的醫師。在身心最痛苦的階段，河崎積極爭取《李登輝秘錄》的執筆，可能是他最大的救贖。

「日本李登輝之友會」20日邀請河崎真澄暢談撰寫《李登輝秘錄》的點滴，演講會開始參加者起立為李登輝辭世默哀。（記者林翠儀攝）

執筆的《李登輝秘錄》的日本產經新聞論說委員河崎真澄表示，台灣因為防疫成功今年受到全球的重視是前所未有的，享譽全球「民主先生」李登輝辭世，讓全球頓時看清了台灣與中國是截然不同的國家。（記者林翠儀攝）

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