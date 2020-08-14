李登輝遺像被潑漆 日網友激憤...痛批鄭惠中：沒品支那人
〔即時新聞／綜合報導〕今日下午位在台北賓館的前總統李登輝追思會場，傳出有民眾朝李登輝遺像潑紅漆事件，引起各界眾怒，事後潑漆民眾被起底是資深藝人鄭惠中。相關新聞被日本網友看到後，也紛紛留言痛批鄭惠中「真沒品」，還痛罵她是「支那人」。
今天有民眾假追思之名，闖入台北賓館李登輝追思會場，破壞現場的擺設物品，並將紅色油漆裝在氣球內，砸向李登輝的肖像。事後該名潑漆民眾被發現為資深藝人鄭惠中，在場員警也馬上逮捕她並進行偵辦，將依涉嫌傷害、妨害名譽等案由，函送台北地檢署處理。
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而《中央社》日文版也在推特分享該篇報導，日本網友看完報導之後，群起激憤，紛紛留言痛批鄭惠中「真沒禮貌」、「真沒品」、「這種是不是人做得出來的」、「無法原諒」、「非常無禮」，還有日本網友問這是不是「中共的命令？」並痛批她是「支那人」。
李登輝元総統追悼会場の遺影にペンキ 総統府「厳正に非難」 https://t.co/re74MJ205G— 台湾ニュース＠中央社フォーカス台湾 （@focustaiwanjapa） August 14, 2020
台北市の迎賓館・台北賓館に設置された李登輝元総統の追悼会場で14日午後、女が赤色の塗料が入ったカラーボールを李氏の遺影に投げつけた。総統府報道官は「非理性的な暴力行為に厳正な非難を表明する」と述べた。