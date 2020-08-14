李登輝遺像被潑漆 日網友激憤...痛批鄭惠中：沒品支那人

今日下午有民眾在台北賓館李登輝追思會場上朝李登輝遺像潑紅漆。（圖翻攝自我是中壢人粉專）

2020-08-14 18:03:33

〔即時新聞／綜合報導〕今日下午位在台北賓館的前總統李登輝追思會場，傳出有民眾朝李登輝遺像潑紅漆事件，引起各界眾怒，事後潑漆民眾被起底是資深藝人鄭惠中。相關新聞被日本網友看到後，也紛紛留言痛批鄭惠中「真沒品」，還痛罵她是「支那人」。

今天有民眾假追思之名，闖入台北賓館李登輝追思會場，破壞現場的擺設物品，並將紅色油漆裝在氣球內，砸向李登輝的肖像。事後該名潑漆民眾被發現為資深藝人鄭惠中，在場員警也馬上逮捕她並進行偵辦，將依涉嫌傷害、妨害名譽等案由，函送台北地檢署處理。

請繼續往下閱讀...

而《中央社》日文版也在推特分享該篇報導，日本網友看完報導之後，群起激憤，紛紛留言痛批鄭惠中「真沒禮貌」、「真沒品」、「這種是不是人做得出來的」、「無法原諒」、「非常無禮」，還有日本網友問這是不是「中共的命令？」並痛批她是「支那人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法