兩岸與星國曾擬合資民航 日媒：因江澤民破局

2019-04-07 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》持續連載「李登輝秘錄」，6日刊出的主題為「與星合資 如鏡花水月的航空公司」，內容為兩岸曾一度打算共同成立航空公司，不過最終沒有下文。

日本《產經新聞》6日持續連載「李登輝秘錄」，在李登輝指示下與中國共產黨幹部進行機密接觸的前總統府資政曾永賢，與人民解放軍總政治部聯絡部長葉選寧在1994年初曾商議合資設置航空公司，原本的合資計畫由兩岸各出資45%、新加坡出資10%，總公司設於新加坡。曾永賢說，當時李登輝或許是認為，兩岸若合資成立航空公司，可以是一個打造兩岸信賴關係的契機。

雖然1994年5月16日李登輝曾向新加坡總理吳作棟拋出了合資企業的構想，根據新加坡已故總理李光耀在2000年出版的回憶錄中指出，吳作棟在1994年10月6日帶著合資企業的構想訪問中國，時任國家主席的江澤民因某些因素，對李登輝不信任，當時江告訴吳「很遺憾我認為這不妥當」。

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