日媒揭秘九二共識是否存在？李登輝：本來就沒有

2019-04-12 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》持續連載「李登輝秘錄」，今日刊出的主題為「併吞台灣的毒藥『沒有什麼九二共識』」，針對究竟有沒有九二共識，李登輝強烈否認「本來就沒有什麼『九二共識』！」。

日本《產經新聞》今日持續連載「李登輝秘錄」，內容中提及，中國不斷逼迫我國現任總統蔡英文接受九二共識，但蔡總統否認九二共識的存在，而針對兩岸兩會（台灣海基會、中國海協會）於1992年10月所進行的會談，時任總統李登輝則是強烈否認，指「本來就沒有什麼『九二共識』！」。

報導引述李登輝指出，海基會董事長辜振甫在會談時曾致電報告，指海協會會長汪道涵要求承認一個中國，當時李登輝指示「沒有必要同意」，且不論九二年還是九三年，雙方都沒有達成協議。

報導指出，雖然李登輝主張沒有九二共識，但李所支持的連戰在2000年總統大選敗選，在國民黨首次失去政權的同時，陸委會主委蘇起突然拋出「九二共識」，宣稱「一個中國」的「中國」是「中華民國」。之後李登輝總統任期結束，李因被追究敗選責任而卸下國民黨主席的位置。報導指，之後國民黨選擇喝下名為「九二共識」的毒藥，向中國靠攏，企圖藉此重振黨勢。

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