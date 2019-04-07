日媒：張榮發曾想牽線兩岸領導人會談 李登輝否決

2019-04-07 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》持續連載「李登輝秘錄」，今日刊出的主題為「『台灣海峽領導會談』提案遭踢開」，內容指長榮集團創辦人張榮發1994年曾有意促成兩岸領導人會談，但前總統李登輝否決。

日本《產經新聞》7日持續連載「李登輝秘錄」，內容指兩岸在1994年曾一度打算共同成立航空公司，後來因計畫遭到時任中國國家主席江澤民否決而沒有下文，雖然江未明言為何反對，但根據新加坡已故總理李光耀在2000年出版的回憶錄指出，江是因兩個理由拒絕。其一為1994年5月周刊朝日刊載的一篇報導，李登輝與日本作家司馬遼太郎對談，談及舊約聖經出埃及記摩西帶領子民出埃及的故事。李光耀對此認為，李登輝自比為摩西，這讓中國認為李登輝算是「非公開獨立派」，該段對談也在中國引發一陣反彈。

其二為1994年10月廣島亞運會，亞州奧林匹克理事會（OCA）以參加國、區域的一員為由，發函邀請李登輝參加開幕式，後來因中國的強烈反對並醞釀抵制，OCA在9月改口以不邀請政治人物為由，排除邀請李登輝。李光耀認為，上述兩件事情都讓江澤民更加不信賴李登輝。

但與此同時，打造台灣運輸業當代龍頭的長榮集團董事長張榮發，曾於1994年上半年拜訪過前總統府資政曾永賢，並提出透過航行在台灣海峽上的船，舉行兩岸領導人會談的構想。據稱這項提案也獲得江私下允諾，不過李登輝後來在聽取曾永賢報告此事時，則是不假思索的拒絕，當時李登輝的理由為那是「生意人的想法，張榮發有著與中國生意往來的理由」，因此這項構想最終未能實現。

1995年1月30日時，江澤民更以中共總書記的立場，發表了堅守一中原則的對台八項主張，並邀請李登輝訪中，當時台灣方面回應，只有中國宣布放棄對台動武，才有總統首次訪問中國大陸的可能，雙方各持己見。

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