日媒揭台海危機 北京曾許諾不對台動武

2019-04-04 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》從3日起連載「李登輝秘錄」，今（4）日內容指出，與中國共產黨的幹部進行機密接觸的前國策顧問曾永賢，在前總統李登輝指示下進入北京後，見到了當時的中國國家主席楊尚昆，當時楊曾許諾不會真的對台動武。

日本《產經新聞》今日持續連載「李登輝秘錄」，本日以「不會對台動武 來自主席的許諾」為題接續提到，曾永賢於1992年底，在李登輝指示下與中共幹部展開極機密接觸，當時他在北京意外見到當時的中共國家主席楊尚昆，楊當時對曾說「中國無法停止反美與對台灣的批判。儘管如此，你們有錢，要做什麼我們無法干涉，我們也無可奈何」。

報導指出，當時的發言背景是，美國總統老布希在當年9月決定出售台灣150架F16主力戰機，引發中國強烈譴責美國和台灣。而據曾永賢回憶，當時他與楊尚昆是在人民解放軍總政治部的聯絡部事務所見面，但行前完全沒想到會見到楊尚昆。

之後曾永賢回台報告，李登輝針對楊「我們也無可奈何」這句話的解讀，是在此階段北京沒有對台動武的意念，可說是對岸的許諾。

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