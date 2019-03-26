日媒將連載「李登輝秘錄」 記錄台灣民主化過程

2019-03-26 17:15

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕日本產經新聞將從4月起連載「李登輝秘錄」，這部記錄了前總統李登輝發動的台灣民主化的「寧靜革命」、面對中共文攻武嚇及與日本深厚的關係等共10部分的內容，預定連載至今年底為止。刊頭的「李登輝」是由阿輝伯親筆題字。

現年96歲的李登輝深受日本人敬重，被稱為「哲人政治家」，產經新聞將「李登輝秘錄」列為現代史中極重要人物的傳記，秘錄內容透過大量的採訪及資料文件的解讀等構成，以李登輝的一生為主軸，並從中台兩岸的觀點回顧東亞近代史，強調這是一部以台灣為舞台的戰後世界史。

從4月3日起開始連載的第一部，預定從1995年7月的台海飛彈危機開始切入，解讀李登輝與中共對峙的艱難過程，以及兩岸至今仍持續緊張的關係，另外還有記錄台灣民主化「寧靜的革命」的軌跡，描寫李登輝接掌國民黨後，如何不用子彈就能達成台灣民主化，第3部分則是透過相關人士的證言，重新審視李登輝與日本的關係。

產經新聞從70年代起連載過亞洲重要領袖的秘錄，包括「蔣介石秘錄」、「毛澤東秘錄」、「史達林秘錄」及「鄧小平秘錄」等，其中「蔣介石秘錄」從1974年8月起以兩年多的時間連載，全部共15冊，和其他的秘錄不同，「蔣介石秘錄」是由官方認為的正式傳記，台灣由國民黨黨報中央日報出版中文譯本。

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