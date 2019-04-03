日媒揭密24年前台海危機 中共打了一通「神秘電話」

2019-04-03 07:27

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕日本產經新聞從3日起連載「李登輝秘錄」。 首篇連載從1995年7月的台海飛彈危機開始切入，前總統府資政曾永賢證實，飛彈發射前他接到來自中方神秘電話，通知他「2、3週後將朝台灣發射飛彈，但請稍安勿躁」。雖然兩岸緊張的情勢一直持續到96年3月總統大選之後，期間美國甚至派遣兩艘航空母艦巡航台灣海峽，但因為有這通電話事前知會，台灣才能從頭到尾冷靜應對。

產經新聞從4月起連載「李登輝秘錄」，記錄現年96歲前總統李登輝發動台灣民主化的「寧靜革命」、面對中共文攻武嚇及與日本深厚的關係等共10部分的內容，預定連載至今年底為止。刊頭的「李登輝秘錄」是由阿輝伯親筆提字。

今天登場的首篇連載取自曾永賢的證詞談及95年台海飛彈危機，以及他在92年擔任李登輝「密使」前往香港和北京與中共高層會談的過程。1924年出生的曾永賢僅小李登輝1歲，他早年負笈日本，返台後加入台共組織被捕，後來以「自新人員」身分進入調查局專研中共情報，李登輝執政後延攬他進入國統會擔任研究委員，統籌對中國政策研究與對日外交工作，後再改任國策顧問、資政，2004年才從總統府退休。

曾永賢在92年底受李登輝命令與中方秘密接觸，雙方先在香港的一家飯店進行會談，後來中方突然邀請前往北京，曾永賢請示李登輝後轉往北京，中方深識曾永賢與李登輝關係密切安排了「驚喜」，由時任中國國家主席的楊尚昆親自接待。

由於有這次密使會談，李登輝時代才能建立與中共高層的極機密聯絡管道，所以在95年7月中共對台海發射飛彈前事先通知台灣。曾永賢表示，7月初他在自宅接到神秘電話通知「2、3週後將朝台灣發射飛彈，但請稍安勿躁」，他立即奔向總統府向李登輝報告，並解讀中國要傳達的意思是，飛射並不會直擊台灣本島，所以不要著急採取軍事報復措施。曾永賢回憶李登輝當時聽到他的分析露出了鬆了一口氣的表情。

95年7月18日中國新華社預告中國將進行以攻台為設定的彈道飛彈演習，同月21日江西省基地發射 「東風15」飛彈，落在距離台灣北部約130公里的東海釣魚台海域附近。由於有92年曾永賢與楊尚昆的會談，雙方建立極機密情報管道，3年後的射台飛彈，台灣才能接到中共事前通知，曾永賢對於兩岸的密使管道發揮功能，避免發生最糟的軍事衝突感到欣慰。

產經報導指出，明年1月台灣將進行4年1度的總統大選，今年1月2日中國國家主席習近平要求台灣接受「一國兩制」，強調不排除對台行使武力的可能。3月31日中共2架軍機越過台海中線侵入台灣領空，目前中台高層極機密情報管道不知是否還維持運作，這此情下台海軍事緊張再度提高，不過中國的軍事力，24年來已有很大的變化。

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