九二無共識 李登輝、辜振甫都說過

2019-02-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國台辦前副主任王在希廿四日打臉國民黨說，國民黨將「九二共識」解釋為不謀求統一的「一中各表」，扭曲了其意義。事實上，當年我方主事者一再強調「沒有九二共識」，不論是當時的總統李登輝、陸委會主委黃昆輝或海基會董事長辜振甫，都曾清楚指出「九二無共識」。

蘇起早已承認自創「九二共識」

前總統李登輝早於二○一一年就發布《九二會談無共識，歷史不容扭曲》聲明反駁國民黨。聲明指出，中國無法接受「二個政治實體」的「各自表述」，所以一九九二年香港會談中才沒有共識；參與談判的辜振甫說沒有，蘇起也承認「九二共識」是他自創。李登輝直批前總統馬英九還是不斷講，「這種扭曲歷史、欺騙國人的行為，實在讓人無法接受」。

前陸委會主委黃昆輝多次重申，所有會談當事人上自李前總統、時任海基會董事長辜振甫、海基會秘書長陳榮傑到談判代表許惠祐，均否認香港會談有共識。他批評馬英九竟敢竄改歷史、顛倒是非，「難道大家都失憶，只有馬一人獨醒？」

總統府資政辜寬敏今年一月接受本報訪問時也再次指出，他曾詢問擔任九二會談主談人的哥哥辜振甫此事，還得到嚴厲回應「就是沒有共識才各表，這麼簡單的道理你不懂嗎？」他被哥哥大罵一頓，也因此印象深刻。

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