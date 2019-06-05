明仁曾遠眺台灣 日本知台作家：上皇可能很希望訪台

2019-06-05 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁上皇在位時便曾一一走訪在二戰中被日本帝國侵擾的國家，隨著正式退位，來訪台灣的可能性似乎也隨之增高。日本知台作家、資深記者野島剛近日撰文表示，明仁上皇可能很希望訪問台灣。

根據《天下雜誌》 昨（4）日報導，與尋求軍事擴張、修改憲法的安倍政府不同，野島剛表示，明仁上皇對於堅守和平的態度強硬，過去明仁上皇也曾出訪荷蘭、中國、菲律賓、帛琉等在二戰中受日本帝國侵擾的國家，至當地進行慰靈之旅。

其實，明仁可能很希望訪問台灣。野島剛表示，2018年3月，明仁和皇后曾走訪至日本距離台灣最近的國土－沖繩縣與那國島。當時，明仁在與那國島上距離台灣最近的海岬，聽著當地官員介紹，「天氣好的時候，可以從這邊看到台灣」。明仁上皇邊聽邊朝台灣方向望去。上皇后一再向當地的官員確認台灣的位置。野島剛表示，據說明仁上皇還抒發感想，「台灣很近啊」。野島剛表示，雖然當時因為天氣因素，看不到中央山脈，不過，2人確實從遠方眺望了台灣。

野島剛表示，他從日本外務省的高官和朋友那裡聽說，過去，明仁上皇時常針對台灣提出許多問題。而退位成為上皇之後，可能現在也沒有捨棄出訪台灣的想法。

野島剛指出，台、日之間沒有外交關係，是實現天皇訪問的一大阻礙，不過，隨著退位，訪台難度隨之降低。野島剛表示，明仁天皇要在任內出訪台灣，其實是不可能的，但此刻，對「訪問成行的可能性」已有了想像空間。

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