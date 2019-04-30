告別平成！30年受國民愛戴 明仁天皇：我真的感到很幸福

2019-04-30 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本天皇明仁今（30）日進行退位儀式，也是平成時代的最後一天，即明（1）日凌晨零時起就由兒子德仁繼位，開啟令和時代。今日明仁天皇於皇居宮中三殿進行「退位禮正殿之儀」，明仁天皇也感性地表示，自己做為天皇30年來，對於能獲得國民的信任與愛戴，「真的感到非常幸福」。

據《NHK》報導，日本首相安倍晉三表示，在平成時代30年來，秉持「內平外成」的理念，我們與天皇陛下共同邁步向前，在此期間，天皇陛下祈願社稷安寧與國民幸福，盡心盡力完成一個又一個的公務，善盡了做為日本與日本國民統合象徵的職責。

但在我國享受和平與繁榮時，接連出現的嚴重自然災害，也讓我國面對許多困難。此時，天皇陛下與皇后陛下一同貼近國民，在受害者身邊給予鼓勵，也給了國民面臨明日的勇氣與希望。

今日迎來退位之日，回顧至今的歲月，對於無論何時都與國民共患苦樂的天皇陛下，在次表達深厚的敬愛與感謝。我們會將至今與天皇陛下共行的步伐刻在胸口，為創造和平、充滿希望與驕傲的日本光輝未來，更加盡力、努力。

而明仁天皇則表示，今天自己結束了身為天皇的任務，也對稍早代表國民的安倍首相的演說表達由衷的謝意。即位至今30年，期間能得到國民的信任與敬愛，真的感到非常幸福，對於能接受作為象徵的我，並給予支持的國民們，我在此表達由衷的感謝。

明仁天皇說，明天開始就是全新「令和」時代，我與皇后都盼歲月靜好，在此期盼我國與全世界的人們都能安寧與幸福。

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