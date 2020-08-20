戰狼外交？！ 中國大使踩吉里巴斯孩童「人體地毯」喊驕傲
〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國吉里巴斯2019年9月與台灣斷交，隨即與中國建交，中國大使唐松根本月訪問當地，被踢爆踩著30多名孩童組成的「人體地毯」下飛機，讓國際社會相當驚駭。唐松根事後在臉書指出，這趟旅程「讓我們感到驕傲」。
「中國駐吉里巴斯大使館」官方臉書張貼唐松根發表的心得感想，他指出，本月早些時候前往吉里巴斯北塔比特韋亞環礁（Tabiteuea North）、南塔比特韋亞環礁（Tabiteuea South）以及馬拉凱島（Marakei），在當地受到熱烈歡迎和接待，「我們受到傳統禮遇的歡迎，被邀請參加當地傳統儀式。」
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唐松根說，這躺旅程有助於吉里巴斯與中國促進理解，他對此感到驕傲，「我們正在播下中國和吉里巴斯之間的友誼種子。」並且在島嶼上參觀了診所、魚塘以及相關設施，中方對此更了解當地人民的需求，「我們的主要目標是讓中國和吉里巴斯的關係讓更多吉里巴斯人受益。」他還說，吉里巴斯有強烈意願與中國合作。
唐松根強調，中國大使館將致力於中吉之間的交流與合作，他也承諾如果時間和機會允許，未來將訪問更多吉里巴斯境內的島嶼。