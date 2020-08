震驚各國政要！中大使赴吉里巴斯 踩踏30孩童 「人體地毯」下機

2020-08-19 12:53:58

〔即時新聞/綜合報導〕太平洋島國吉里巴斯去年9月份與台灣斷交後,馬上投奔中國懷抱,近期中國大使唐松根今年3月拜會總統兼外交部長馬茂(Taneti Maamau)的照片流出,驚見唐松根踩在當地30多名孩童背上下機。僅管有人緩頰,這是當地部分島嶼的歡迎儀式,不過當地獨立記者表示,過去台灣大使從未獲得這種「禮遇」,澳洲外交官員也說沒有參加過這種儀式,讓網友大酸中國就是這樣把人權踩在腳下。

綜合外媒報導,中國大使唐松根今年3月抵達吉里巴斯,並拜會親中總統馬茂,商討兩國合作事宜,而上週末一張唐松根下機的照片瘋傳,只見唐松根走在一排由當地30個男孩趴在地上、鋪成的「人體地毯」上,另由2名穿著傳統服飾的女性攙扶走過,震驚各國網友。

雖有當地官員解釋,該儀式在馬拉基島(Marakei)的婚禮上很常見,通常是由男方的家族人士趴在地上讓女方家人走過,表示歡迎他們加入這個家族,有崇高的歡迎之意,是當地特有文化。不過,當地的獨立記者里蒙(Rim Rimon)說,過去台灣大使也曾拜訪過同一島嶼,但從未見過台灣大使獲得如此「禮遇」,又說當地部分居民對此感到氣憤、沮喪與尷尬。

此事也驚動國外政要,澳洲太平洋辦公室負責人表示從未參加過類似的儀式,前駐巴布亞新幾內亞外交官夏瑪(Dave Sharma)也說若有任何澳洲外交官接受這樣的儀式,他會感到非常震驚;美國駐吉里巴斯軍官帕納約托(Constantine Panayiotou)也說,「我根本無法想像,駐任何國家的任何一國大使,可以接受從孩子們(或大人)背上走過去」,狠酸感謝中國大使讓他大開眼界。

對此網友紛紛表示,不敢相信吉里巴斯為迎接新任他國大使,就讓自己國家的孩童被人踩在腳下,諷刺的是他們的國歌「Teirake Kaini Kiribati」竟是指「站起來吧,吉里巴斯」,又酸這張照片顯示中國就是這樣把人權踩在腳下。

I simply cannot imagine any scenario in which walking on the backs of children is acceptable behavior by an ambassador of any country (or any adult for that matter!) Yet here we are thanks to #China’s ambassador to Kiribati. https://t.co/HcJqfbaKzg