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    震驚各國政要！中大使赴吉里巴斯 踩踏30孩童 「人體地毯」下機

    吉里巴斯孩童成排趴地，讓中國大使唐松根從背上踩過，照片震驚各國網友。（圖翻攝自網路）

    吉里巴斯孩童成排趴地，讓中國大使唐松根從背上踩過，照片震驚各國網友。（圖翻攝自網路）

    2020-08-19 12:53:58

    〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國吉里巴斯去年9月份與台灣斷交後，馬上投奔中國懷抱，近期中國大使唐松根今年3月拜會總統兼外交部長馬茂（Taneti Maamau）的照片流出，驚見唐松根踩在當地30多名孩童背上下機。僅管有人緩頰，這是當地部分島嶼的歡迎儀式，不過當地獨立記者表示，過去台灣大使從未獲得這種「禮遇」，澳洲外交官員也說沒有參加過這種儀式，讓網友大酸中國就是這樣把人權踩在腳下。

    綜合外媒報導，中國大使唐松根今年3月抵達吉里巴斯，並拜會親中總統馬茂，商討兩國合作事宜，而上週末一張唐松根下機的照片瘋傳，只見唐松根走在一排由當地30個男孩趴在地上、鋪成的「人體地毯」上，另由2名穿著傳統服飾的女性攙扶走過，震驚各國網友。

    雖有當地官員解釋，該儀式在馬拉基島（Marakei）的婚禮上很常見，通常是由男方的家族人士趴在地上讓女方家人走過，表示歡迎他們加入這個家族，有崇高的歡迎之意，是當地特有文化。不過，當地的獨立記者里蒙（Rim Rimon）說，過去台灣大使也曾拜訪過同一島嶼，但從未見過台灣大使獲得如此「禮遇」，又說當地部分居民對此感到氣憤、沮喪與尷尬。

    此事也驚動國外政要，澳洲太平洋辦公室負責人表示從未參加過類似的儀式，前駐巴布亞新幾內亞外交官夏瑪（Dave Sharma）也說若有任何澳洲外交官接受這樣的儀式，他會感到非常震驚；美國駐吉里巴斯軍官帕納約托（Constantine Panayiotou）也說，「我根本無法想像，駐任何國家的任何一國大使，可以接受從孩子們（或大人）背上走過去」，狠酸感謝中國大使讓他大開眼界。

    對此網友紛紛表示，不敢相信吉里巴斯為迎接新任他國大使，就讓自己國家的孩童被人踩在腳下，諷刺的是他們的國歌「Teirake Kaini Kiribati」竟是指「站起來吧，吉里巴斯」，又酸這張照片顯示中國就是這樣把人權踩在腳下。

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