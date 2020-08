天天吃驚！神盾艦剛過台海 中國又指美3軍機齊發

2020-08-19 18:09:16

〔即時新聞/綜合報導〕美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號18日航經台灣海峽,中方發現,美軍今(19日)繼續出動3架軍機在西太平洋執行任務,其中美方罕見再派E-8C指揮機飛向廣東。

根據中國《環球時報》報導,中國國防部東部戰區發言人張春暉指出,當美軍艦通過台灣海峽時,解放軍出動海軍、空軍兵力全程跟蹤與監視,他抨擊:「近來,美在涉台問題上消極動作不斷,向『台獨』勢力發出錯誤信號,嚴重破壞台海和平穩定。」

不料,中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台(SCS Probing Initiative)今天又言之鑿鑿指稱,美軍繼本月5日後,今天上午罕見再派E-8C指揮機飛向南海,上午8點55分抵達廣東外海,而1架「RC-135W」偵察機也現身南海上空執行任務。

此外,位於嘉手納美軍基地的「RC-135S」偵察機也從上午9時許起飛,在沖繩上空盤旋至下午1點57分,時間長達近5小時,中方推測,這架軍機可能是在觀察「彈道目標」。

Aug 19:

USAF E-8C headed for #Guangdong.

USAF RC-135S hovered over #Okinawa intensively, which was probably observing on ballistic targets.

Meanwhile, USAF RC-135W was also spotted over the #SouthChinaSea. pic.twitter.com/P4lfRRXfxh