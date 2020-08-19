天天吃驚！神盾艦剛過台海 中國又指美3軍機齊發

2020-08-19 18:09:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號18日航經台灣海峽，中方發現，美軍今（19日）繼續出動3架軍機在西太平洋執行任務，其中美方罕見再派E-8C指揮機飛向廣東。

根據中國《環球時報》報導，中國國防部東部戰區發言人張春暉指出，當美軍艦通過台灣海峽時，解放軍出動海軍、空軍兵力全程跟蹤與監視，他抨擊：「近來，美在涉台問題上消極動作不斷，向『台獨』勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。」

美軍E-8C指揮機今罕見再出動，經巴士海峽往南海逼近中國廣東省近海。（圖取自SCS Probing Initiative）

不料，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）今天又言之鑿鑿指稱，美軍繼本月5日後，今天上午罕見再派E-8C指揮機飛向南海，上午8點55分抵達廣東外海，而1架「RC-135W」偵察機也現身南海上空執行任務。

美軍偵察機盤旋沖繩上空近5小時，中方猜測是在觀察「彈道目標」。（圖取自SCS Probing Initiative）

此外，位於嘉手納美軍基地的「RC-135S」偵察機也從上午9時許起飛，在沖繩上空盤旋至下午1點57分，時間長達近5小時，中方推測，這架軍機可能是在觀察「彈道目標」。

SCS Probing Initiative平台全文

Aug 19:

USAF E-8C headed for #Guangdong.

USAF RC-135S hovered over #Okinawa intensively, which was probably observing on ballistic targets.

Meanwhile, USAF RC-135W was also spotted over the #SouthChinaSea. pic.twitter.com/P4lfRRXfxh — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） August 19, 2020

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