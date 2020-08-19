為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    天天吃驚！神盾艦剛過台海 中國又指美3軍機齊發

    2020-08-19 18:09:16
    中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台指稱，美軍5日曾派出E-8C指揮機飛向廣東，今天又派出此型軍機飛向南海。圖為E-8C同型機。（圖取自美國空軍）

    中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台指稱，美軍5日曾派出E-8C指揮機飛向廣東，今天又派出此型軍機飛向南海。圖為E-8C同型機。（圖取自美國空軍）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號18日航經台灣海峽，中方發現，美軍今（19日）繼續出動3架軍機在西太平洋執行任務，其中美方罕見再派E-8C指揮機飛向廣東。

    美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號18日航經台灣海峽。（路透檔案照）

    美國海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號18日航經台灣海峽。（路透檔案照）

    根據中國《環球時報》報導，中國國防部東部戰區發言人張春暉指出，當美軍艦通過台灣海峽時，解放軍出動海軍、空軍兵力全程跟蹤與監視，他抨擊：「近來，美在涉台問題上消極動作不斷，向『台獨』勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。」

    美軍E-8C指揮機今罕見再出動，經巴士海峽往南海逼近中國廣東省近海。（圖取自SCS Probing Initiative）

    美軍E-8C指揮機今罕見再出動，經巴士海峽往南海逼近中國廣東省近海。（圖取自SCS Probing Initiative）

    不料，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）今天又言之鑿鑿指稱，美軍繼本月5日後，今天上午罕見再派E-8C指揮機飛向南海，上午8點55分抵達廣東外海，而1架「RC-135W」偵察機也現身南海上空執行任務。

    美軍偵察機盤旋沖繩上空近5小時，中方猜測是在觀察「彈道目標」。（圖取自SCS Probing Initiative）

    美軍偵察機盤旋沖繩上空近5小時，中方猜測是在觀察「彈道目標」。（圖取自SCS Probing Initiative）

    此外，位於嘉手納美軍基地的「RC-135S」偵察機也從上午9時許起飛，在沖繩上空盤旋至下午1點57分，時間長達近5小時，中方推測，這架軍機可能是在觀察「彈道目標」。

    SCS Probing Initiative平台全文

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    未獲邀「環太平洋軍演」 中國專家：台灣還有機會
    2020-08-18 00:33

    未獲邀「環太平洋軍演」 中國專家：台灣還有機會
    中國「台海軍演」位置圖曝光！王定宇曝3項「特色」
    2020-08-17 19:58

    中國「台海軍演」位置圖曝光！王定宇曝3項「特色」
    五股3字頭 三重、蘆洲移民潮搶買

    五股3字頭 三重、蘆洲移民潮搶買
    警戒範圍曝光！中國軍演預告「組織重大軍事活動」
    2020-08-17 00:06

    警戒範圍曝光！中國軍演預告「組織重大軍事活動」
    共軍登台難度高！美記者：攻擊澎湖將給美航艦機會
    2020-08-15 05:49

    共軍登台難度高！美記者：攻擊澎湖將給美航艦機會
    鹿茸－守護全家人的健康就靠它

    鹿茸－守護全家人的健康就靠它
    航行警告來了！中國宣布台海軍演 實彈射擊範圍曝光
    2020-08-13 21:39

    航行警告來了！中國宣布台海軍演 實彈射擊範圍曝光
    軍情動態》美中罕見同時演習！ 美軍派「雙航艦」進南海
    2020-07-04 09:23

    軍情動態》美中罕見同時演習！ 美軍派「雙航艦」進南海
    國際今日熱門
    2020-08-18 19:43

    武漢肺炎》疫情恐全面擴散 南韓祭出多項強化防疫措施

    2020-08-18 21:45

    三年前入獄照曝光！羅冠聰：願不再有港人因爭取公義而入獄

    2020-08-18 22:00

    堅信美國有地下政府 虛擬邪教組織「匿名者Q」興起

    2020-08-18 21:32

    嗆F-16V贏不了殲20 《環時》：台灣習慣對美製武器誇大其詞

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播